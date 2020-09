Una abogada recomienda no firmar la autorización de PCR que les manda el colegio

Sigue la polémica por la firma del consentimiento de los padres y madres para realizarles pruebas PCR a los niños, en los colegios que se sitúan en las ciudades con mayor incidencia de casos del coronavirus.

Una situación que ha provocado un gran revuelo en la comunidad educativa. Ruth Miranda, abogada y asesora en derecho educativo, apuntaba en COPE Canarias que "esta autorización más que ilegal, lo que ha provocado ha sido una situación de indefensión, por la falta de transparencia”.

Los padres, indignados por la petición de hacer pruebas PCR a sus hijos en el colegio El documento emitido por la Consejería de Educación solicita el consentimiento de los padres para realizar PCR de forma masiva en los colegios Gran Canaria 17 sep 2020 - 12:19

También apuntaba a que “se trata de una especie de coacción, por las amenazas de la firma por las circunstancias en las que lo han ofrecido, un consentimiento mal informado y mal hecho...” Criticaba la forma en la que se ha hecho el documento, ya que en su opinión esto provocará que “nos metamos en una situación de indefensión para tomar una decisión de manera libre y voluntaria”.

En cuanto al contenido, Ruth Miranda señalaba en nuestros micrófonos que "se están vulnerando muchos derechos de los más pequeños. En el caso que nos ocupa, creo se ha hecho tarde, mal, pronto y sin las debidas medidas de seguridad jurídica”.

RECOMENDACIONES A SEGUIR

La abogada recomienda a aquellos padres que tengan dudas en si firmar o no ese consentimiento, que sigan las siguientes pautas: “Yo invitaría a las familias que han firmado el consentimiento, a los que estén viéndose muy presionados por tomar la decisión y todos los demás, que esto no suponga otra medida de presión añadida”.

En cúanto a los pasos a seguir, Ruth Miranda insiste en que no se firme dicho documento y que esperen a que se tome una decisión ya “que no hay prisa”.

“Mi recomendación principal para las familias, es que todavía no los firmen, es decir no decir nada, ni que sí, ni que no. Que no entreguen el documento, ya que hay muchas AMPAS que están moviéndose para obtener el respaldo y la opinión jurídica oficial, sobre este documento. Dentro de lo posible queremos que esto se paralice”, añade.

La abogada especialista recomienda que en el caso de que no firmen el documento y el colegio les pida que su hijo hace la cuarentena de 14 días, que soliciten esa petición por escrito. “En caso de que no preste su consentimiento y que como consecuencia de ello, hagan efectiva la cuarentena de los niños sanos, que se lo den por escrito. Que pidan por escrito esa decisión de 'no permitimos a su hijo entrar en la escuela”.

Recuerda que deben pedir el escrito a la persona o a quienes hayan informado de que se debe hacer la cuarentena, que normalmente sería la secretaría del colegio.

Concluye diciendo: “Yo personalmente, recomiendo que no lo firmen ni para bien, ni para mal, ya que está todo en un limbo. Si firmas que no consientes y no dejan entrar al niño al colegio, solicitarlo por escrito; eso y recurrir esa decisión de la escuela. El problema de todo esto, es que es todo inminente y lo han hecho provocando una gran indefensión, ya que se ha hecho de hoy para mañana”.