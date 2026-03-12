COPE
Una Semana Santa de bienestar en el norte de Tenerife

Hotel Botánico & the Oriental Spa Garden en Puerto de la Cruz, recientemente renovado, ofrece múltiples experiencias para que el turista disfrute las vacaciones de Pascua

Habitación doble del hotel Botánico
Entrevista Lilia González, directora de Operaciones del Hotel Botánico & the Oriental Spa Garden 

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura9:24 min escucha

