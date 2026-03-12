La primera patera del año llega a Motril con 17 migrantes rescatados a bordo

Efectivos de Salvamento Marítimo han trasladado durante la madrugada de este jueves al puerto de Motril en Granada a 17 varones que viajaban en una patera. Del total, 15 son originarios de Bangladesh y dos de Senegal, y se encontraban a la deriva en una embarcación neumática frente a la costa granadina.

La patera, de unos cinco metros de eslora, se encontraba parada por una avería cuando fue avistada por un buque mercante a más de 72 kilómetros, unas 40 millas náuticas, de la isla de Alborán. Tras recibir el aviso, el centro de coordinación de Salvamento Marítimo en Almería movilizó a la embarcación Salvamar Giennah para efectuar el rescate.

Los ocupantes de la patera llegaron al puerto de Motril pasadas las 2:00 horas, donde fueron atendidos por la Cruz Roja. Según ha informado la organización humanitaria, todos se encuentran en buen estado de salud y solo alguno de ellos ha necesitado atención especial, aunque sin gravedad.

Tras la primera asistencia, los migrantes pasarán a las dependencias policiales del puerto de Motril, donde permanecerán las próximas 72 horas para ser sometidos a las pruebas protocolarias. Este rescate corresponde a la primera patera del año que ha sido trasladada al puerto de Motril.