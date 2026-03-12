Jaka Lakovic: "El martes tenemos que ganar para estar en cuartos de final"

El entrenador del CB Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha comparecido tras la derrota de su equipo frente al Lenovo Tenerife. Lakovic ha felicitado al conjunto tinerfeño por una "victoria merecida", reconociendo que "fueron mejor equipo durante mayor parte de partido". El técnico también ha lamentado la oportunidad de "posiblemente empatar partido con un triple", que finalmente no pudo ser.

Momentos clave del encuentro

Según el técnico, el equipo ha mostrado su mejor versión en fases concretas del choque. "Nosotros hemos estado bien en primer cuarto, en tercer cuarto, cuando nos pusimos a 4 puntos, y en último cuarto, al final, cuando con nuestras buenas defensas nos hemos acercado", ha detallado Lakovic sobre el rendimiento de los suyos.

La vista puesta en la Champions

Esta derrota convierte el próximo partido en una final para el CB Gran Canaria. Así lo ha confirmado el propio entrenador, que ha señalado la nueva meta del equipo: "El martes tenemos que ganar para entrar en playoff para final four de champions league".

La arriesgada decisión final

Sobre los últimos segundos, Lakovic ha explicado que primero solicitó a los árbitros que revisaran una jugada que, a su juicio, podía ser un "acto de tiro". Posteriormente, ha justificado la arriesgada decisión de buscar una victoria amplia para "intentar ganar este average que nos mantendría con posibilidad de ser primero".

Fuimos a por todas y al final no ha salido" Jaka Lakovic Entrenador del CB Gran Canaria

El técnico ha defendido la estrategia, a pesar de que no diera el resultado esperado, resumiendo la situación con sinceridad. "Fuimos a por todas y al final no ha salido", ha concluido.