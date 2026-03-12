La distancia entre PP y Vox se hace insostenible para un pacto en Castilla y León

El periodista Jorge Bustos ha analizado en 'Herrera en COPE Castilla y León' el tiempo decisivo que se abre para determinar qué ocurrirá el próximo domingo en las elecciones. Según su reflexión, la división entre los bloques de derecha y de izquierda se pronuncia, pero la distancia entre PP y Vox se hace insostenible para abonar el terreno del pacto.

La pugna en la derecha

En este escenario, Vox luce músculo con la esperanza de alcanzar su techo electoral y acercarse al 20%. Son conscientes de que "cuanto más apoyo, más exigente podrá ser a la hora de negociar" un gobierno de coalición. Así, Vox se forja como un "socio incómodo, pero a la vez imprescindible". Esta es una lucha abierta a la caza del mismo votante en la que Vox opta por la confrontación, mientras el PP apela al voto útil y a la movilización.

El voto marginal y la abstención, claves

Por su parte, los socialistas intentan convertir estas elecciones en un plebiscito, erigiéndose en un dique de contención para una alternativa progresista. Con los resultados ajustados que se esperan, no hay que perder de vista el denominado voto marginal, que determina los últimos procuradores en provincias como Ávila o Soria, donde las formaciones regionalistas podrían alterar el equilibrio.

A este factor se suma la abstención, que en dosis elevadas hace aún más determinante el voto marginal. Una situación que, según Bustos, conduce a "un parlamento de nuevo sin mayorías y muy atomizado".