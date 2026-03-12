Pichi Alonso da la clave del problema de juego del FC Barcelona en Newcastle: "No fue capaz..."

La única noticia positiva para el FC Barcelona en su visita a Newcastle fue el resultado. El equipo azulgrana sufrió ante un rival que impuso un ritmo de partido altísimo gracias a su superioridad física.

La planificación del encuentro, marcada por la precaución para evitar errores como los de la Copa del Rey en la ida de las semifinales contra el Atlético de Madrid, no fue el principal inconveniente. Según Pichi Alonso, en Esports COPE, el origen del mal juego fue otro: "El problema es que no fue capaz de controlar la pelota y, al no controlar la pelota, no controló el juego", admitió.

El problema es que no fue capaz de controlar la pelota" Pichi Alonso Analista Esports COPE

El desgaste de la Copa, un factor clave

Una de las causas que explicarían el bajo rendimiento del equipo es el desgaste físico acumulado tras el exigente partido de Copa disputado la semana pasada en el Camp Nou.

Para el analista, en Esports COPE, el equipo "no da la sensación de estar bien" y los cambios obligados de jugadores como Pedri o Marc Bernal son una muestra de que el conjunto de Hansi Flick no atraviesa su mejor momento en el plano físico. Esta situación fue aprovechada por el Newcastle, un equipo con un "físico increíble y que presionan como animales", según Pichi Alonso.

ESCUCHA EL PROGRAMA COMPLETO 15:05 H | 11 MARZO 2026 | ESPORTS COPE Programación local en Catalunya Escuchar

A la falta de frescura física se le suma la falta de gol. Jugadores como Lewandowski o FerranTorres, que habían mostrado acierto en otras fases de la temporada, atraviesan ahora una mala racha de cara a portería. El equipo genera ocasiones, pero sufre una preocupante falta de finalización que le impide cerrar los partidos, una circunstancia que podría estar directamente relacionada con la fatiga general del equipo.

Confianza plena en el partido de vuelta

Pese a las dificultades, el vestuario y el entorno del club mantienen el optimismo de cara al partido de vuelta del próximo miércoles en el estadio culé (18:45 horas). La eliminatoria se resolverá en casa y se espera que el guion cambie por completo.

Pichi Alonso, asimismo, apunta que los equipos ingleses tienden a bajar su rendimiento como visitantes, por lo que se espera que "será un partido muy diferente". Con todo, el Barça sigue siendo el favorito para pasar a la siguiente ronda de cuartos de final donde espera el Atlético de Madrid o el Tottenham.

EFE Lamine Yamal celebra el gol del empate en el Newcastle - Barcelona en la ida de los octavos de final de la Champions League