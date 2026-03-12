El glaucoma no avisa: la importància de les revisions per evitar la 'ceguera silenciosa'
La meitat del milió d'afectats a Espanya no sap que té glaucoma, una malaltia que es pot frenar amb un diagnòstic precoç com el que ofereixen a Lleida
Lleida - Publicado el
2 min lectura11:37 min escucha
En el marc de la Setmana Mundial del Glaucoma, especialistes en salut visual posen el focus en una malaltia coneguda com la ceguera silenciosa. A Espanya, més d'un milió de persones la pateixen, però la meitat ni tan sols ho sap. La raó és que no presenta símptomes evidents fins que el mal ja és avançat. Per aprofundir en aquesta problemàtica, la doctora Francesca Mayoral, especialista en Cataracta i Glaucoma a ILO Oftalmologia, ha intervingut al programa 'Herrera a COPE Lleida', conduït per Ricard Alvarez.
Per què és una malaltia silenciosa?
El glaucoma és traïdor perquè, com ha explicat la doctora, "al principi, pot no produir símptomes, i per això molta gent no sap que té glaucoma". La malaltia comença afectant la visió perifèrica de manera progressiva. Quan el pacient finalment nota una pèrdua visual, el dany al nervi òptic ja és molt important. En les fases més avançades, els afectats poden acabar tenint el que es coneix com a "visió de túnel".
Al principi, pot no produir símptomes, i per això molta gent no sap que té glaucoma"
Doctora especialista en Cataracta i Glaucoma
A més dels factors de risc com l'edat (especialment a partir dels 40 anys), la miopia o la hipermetropia alta, existeix un important component genètic. La doctora Mayoral ha subratllat la importància que els familiars directes de pacients diagnosticats es facin revisions periòdiques. "Si tens un pare, una mare o un germà amb glaucoma, les probabilitats de desenvolupar-lo augmenten", ha afirmat.
Diagnòstic i tractament per frenar l'avenç
La bona notícia és que, tot i ser una de les principals causes de ceguera irreversible al món, la seva evolució es pot aturar. La clau, segons Mayoral, és el diagnòstic precoç. "És una de les principals causes de ceguera irreversible al món, però amb un diagnòstic precoç i un tractament adequats podem frenar la seva progressió", ha destacat la doctora, justificant així la necessitat de campanyes de prevenció.
És una de les principals causes de ceguera irreversible al món, però podem frenar la seva progressió"
Doctora especialista en Cataracta i Glaucoma
El tractament se centra principalment a reduir la pressió intraocular, que no s'ha de confondre amb la pressió arterial. Les primeres línies de tractament solen ser col·liris que redueixen la producció de líquid a l'interior de l'ull o en milloren el drenatge. També s'utilitzen diferents tipus de làser i, en els casos on la resta de mètodes no funcionen, es recorre a la cirurgia, amb tècniques que van des de les més tradicionals a dispositius microinvasius.
Campanya de cribratge gratuït a Lleida
Per fomentar aquesta detecció precoç, la Fundació Ferreruela Sant Feliu i la clínica ILO Oftalmología han organitzat una campanya de revisions gratuïtes a Lleida, que tindrà lloc del 19 al 26 de març. La iniciativa està adreçada a familiars directes de pacients amb glaucoma, que tinguin més de 40 anys i no s'hagin fet una revisió oftalmològica completa en els darrers cinc anys.
L'exploració inclou una revisió de l'agudesa visual, una anàlisi del nervi òptic i un mesurament de la pressió intraocular, entre altres proves. Per participar-hi, cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 973 24 53 80 amb el codi 26GCE. La clínica està ubicada a l'Avinguda Doctor Fleming 14 de Lleida.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.