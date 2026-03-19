gastronomía con isabel pérez
El plan perfecto para este domingo de lluvia: "El Jazz Brunch Contemporáneo"
El hotel Barceló Santa Cruz Contemporáneo en Santa Cruz de Tenerife organiza este domingo otra edición de su brunch urbano pensado para disfrutar en familia
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el - Actualizado
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