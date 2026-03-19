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El plan perfecto para este domingo de lluvia: "El Jazz Brunch Contemporáneo"

El hotel Barceló Santa Cruz Contemporáneo en Santa Cruz de Tenerife organiza este domingo otra edición de su brunch urbano pensado para disfrutar en familia

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Entrevista a Eduardo Kellner, director del hotel

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el - Actualizado

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