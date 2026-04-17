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gastronomía con isabel pérez

Dos Naifes, gastronomía mirando al Atlántico

Jorge Peñate y Luis Martín ofrecen versiones marineras de platos tan tradicionales como los callos o un puchero en el restaurante que cuenta con un Sol Repsol

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Entrevista a Jorge Peñate

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

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