Ryanair anuncia la cancelación de sus vuelos en Asturias: estos son los destinos internacionales que se pierden a partir de marzo de 2026

Ahora sí. El aeropuerto de Asturias, que se había librado del primer recorte de destinos ejecutado por Ryanair en España como protesta por las tarifas de Aena, perderá las conexiones que opera la compañía de vuelos irlandesa.

La aerolínea ha anunciado el recorte de 1,2 millones de asientos para la campaña de verano de 2026, que se suman a los 800.000 que ha suprimido ya para este invierno. Todas las plazas son para vuelos que Ryanair opera en los aeropuertos regionales. El motivo son las "altas tasas" que Aena mantiene en las instalaciones.

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, ha explicado que trasladará la operativa a los grandes aeropuertos del país, de manera que, entre 2025 y 2026, Madrid, Barcelona, Málaga o Palma de Mallorca ganarán 600.000 asientos.

¿Cómo afecta al aeropuerto de Asturias?

En Asturias, el recorte afecta a tres destinos internacionales: Düsseldorf, en Alemania, con vuelos los lunes y los sábados; la capital de Bélgica, Bruselas, con vuelos los lunes, viernes y sábados; y la capital de Italia, Roma, con vuelos lunes y jueves. La empresa vende billetes para volar hasta marzo de 2026.

COPE Asturias Aeropuerto de Asturias

Esa fecha es clave: Ryanair está obligada por contrato a mantener las tres rutas hasta 2026. Un contrato firmado con el Principado y por el que el Gobierno regional le pagó a la compañía irlandesa 3,8 millones de euros.

A partir de entonces, los destinos alemán, belga e italiano se sumarán a Dublín y Londres, otras conexiones que ha operado Ryanair desde el aeropuerto de Asturias y que también ha abandonado.

La última, el pasado mes de abril, el vuelo directo a Stansted, una decisión que la aerolínea enmarcó en sus primeros movimientos de su estrategia nacional, con reducción de plazas por "el aumento de las tasas desmesuradas de Aena".