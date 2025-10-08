4 meses de cárcel para el sospechoso de violar a su hija en Lleida tras romper la orden de alejamiento

El hombre detenido el martes por quebrantar la orden de alejamiento con respecto a su hija, a la que presuntamente agredió sexualmente en la vía pública en Lleida la madrugada del domingo, ha aceptado 4 meses de prisión en un juicio rápido celebrado este miércoles en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Lleida.

La pena privativa de libertad ha quedado suspendida por un periodo de 2 años sin delinquir.

Por otro lado, se mantienen en vigor las medidas cautelares de alejamiento con una distancia mínima de 200 metros con respecto a su hija y la prohibición de comunicación con ella por cualquier vía por la causa abierta por un delito contra la libertad sexual.

LOS HECHOS

El hombre, de 40 años, fue detenido por la Guàrdia Urbana de Lleida sobre las 03.00 horas del domingo en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa, cuando una patrulla vio que un hombre estaba manteniendo relaciones sexuales con una mujer en la vía pública y en presencia de un menor.

Dos agentes de la Guardia Urbana de Lleida

Al identificarlos, comprobaron que el sujeto era el padre de ambos: de la mujer con la que estaba manteniendo relaciones, de 20 años, y del niño, de 8.

Ella explicó que su padre la estaba forzando y por ello los agentes detuvieron al hombre, mientras que la joven fue trasladada al hospital Arnau de Vilanova para someterse a una revisión médica.

Después de pasar a disposición judicial, el hombre fue puesto en libertad con medidas cautelares, ya que ninguna de las partes solicitó su ingreso en prisión provisional. Entre estas medidas se incluyen la prohibición de acercarse a su hija a menos de 200 metros y la restricción de cualquier tipo de comunicación con ella.

Sin embargo, el martes quebrantó la medida cautelar al aproximarse al domicilio de la víctima, por lo que fue arrestado de nuevo.