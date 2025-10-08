El lehendakari rebaja el tono con el PSE y lo eleva con Sánchez: "No a cualquier precio"

¿Cuál es calado real de los tambores de guerra que suenan entre PNV y PSE, socios de gobierno en Euskadi? Es cierto que la migración, y en concreto el centro de refugiados que el Gobierno central proyecta en Vitoria, y el euskera, su exigencia en las OPE, son asuntos que les separan, al punto de que en ambos casos cada partido defiende iniciativas distintas en el Parlamento vasco.

Pero, ¿está en peligro la coalición? El lehendakari Imanol Pradales ha pedido "blindar" la estabilidad que ofrece en Euskadi el Gobierno de coalición PNV-PSE frente a "intereses políticos de terceros" que quieren "debilitar la alianza".

Tras invitar a "no despistarse" porque el Ejecutivo vasco "funciona bien", con unas prioridades "muy claras", ha apelado a poner el foco "en la respuesta a las demandas que tiene la sociedad vasca".

Pradales, durante el desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid, se ha referido a las declaraciones del secretario general del PSE, Eneko Andueza, advirtiendo de que el Gobierno de coalición en Euskadi podría estar en riesgo si los jeltzales buscan acuerdos en materia "identitaria" con EH Bildu, algo a lo que abrió la puerta el líder del PNV, Aitor Esteban, en su primer Alderdi Eguna (Día del Partido).

PNV y PSE gobiernan juntos en las principales instituciones vascas y, según el lehendakari, esa entente "está dando buenos resultados en Euskadi, con un conjunto de instituciones centradas en las cosas del comer".

Pradales ha defendido que "se puede acordar y pactar el disenso en algunas materias y no pasa nada". "Es muchísimo más lo que hoy nos une, que las posiciones que cada uno de los partidos que conformamos la coalición de gobierno podamos tener en determinadas materias".

El PNV presiona a su socio socialista con la aprobación de un nuevo Estatuto antes del verano. Hoy Pradales ha reivindicado la necesidad de ese nuevo pacto para Euskadi tras avisar a Sánchez de que "no se va a resignar" a la hora de exigir el cumplimiento de las transferencias pendientes que han de estar completadas antes de enero. "No vamos a aceptar competencias vacías".

Pradales ha expresado su disposición a dar estabilidad al Estado, pero "no a cualquier precio", y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla el Estatuto antes de concluir 2025, como se comprometió. "Queda poco tiempo. El calendario apremia y el pacto obliga".

En su intervención ha afeado la “pulsión recentralizadora” en torno a Madrid, que a su juicio está generando desequilibrios territoriales. Frente a ello, ha reclamado “una nueva visión de Estado” que reconozca la diversidad y respete las aspiraciones nacionales

"Seremos insistentes y persistentes" en reclamar que se renueve el autogobierno político de Euskadi, la bilateralidad y un sistema de garantías "imparcial", ha sentenciado.