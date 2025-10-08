Pello Amengual: "Hemos de mantener la historia, sin tener presente de dónde venimos y a dónde queremos ir no somos nada"

Es uno de los mallorquinistas más activos en la protección del patrimonio del Luis Sitjar. Sobre la crisis del equipo reconoce la preocupación: "tiene mala pinta, me gusta Jagoba pero parece que se le ha ido un poco de las manos el equipo"