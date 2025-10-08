Descubre cómo obtener la nueva 'tarjeta monedero' para ahorrarte 25€ si compras en el comercio local de Segovia

Se ha hecho de rogar, pero después de más de dos años, el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia ha lanzado la esperada campaña para los comercios locales de la ciudad. Se conocía como bonos comercio, ahora no solo cambia la denominación, sino también su aplicación. Será la Cámara de Comercio de Segovia la encargada de su gestión.

Empezando por la nomenclatura, 'Tarjetas Monedero' es el término. Dos años ha sido el tiempo que se han dado para emitir estas bonificaciones a los negocios de proximidad. El alcalde, José Mazarías, durante la presentación ha alegado que, "no podíamos realizar la campaña en el formato de 'bonos comercio', primero porque nuestro interventor nos dijo que no era la fórmula y que no nos lo permitía. Entonces hemos estado buscando durante mucho tiempo otra fórmula"

Tarjetas Monedero

También cambia el funcionamiento de esta campaña. Ahora son tarjetas que al cliente le cuesta 25€, pero tienen una carga de 50€. Va a funcionar como una de nuestras tarjetas bancarias que tenemos en nuestra cartera. Eso va a posibilitar al comerciante no hacer ningún trámite que le reste tiempo en plenas ventas; y además le va a permitir ingresar esa cantidad de inmediato en su banco.

plazos y cómo adquirir la tarjeta monedero

Para los comercios que se quieran adherir deben saber los siguientes requisitos:

Por supuesto estar en el término municipal de Segovia. Estar dado de alta en uno de los 56 epígrafes del IAE, el listado de actividades económicas. Contar con un datáfono con el que se formaliza el pago.

Presentación tarjeta monedero

Fechas para los comercios: A partir del 15 de octubre aquel comercio interesado se puede dar de alta para ser partícipe de la campaña llamada "Tarjetas Impulsa Comercio Segovia 2025”.

Los clientes y los que se quieran beneficiar de esta iniciativa pueden sacar su tarjeta desde el 31 de octubre en la web: www.impulsacomerciosegovia.es. Allí se completará un formulario y se abonarán 25€ para tener la tarjeta 50€.

Será del 10 de noviembre hasta el 7 de diciembre el periodo para utilizar las tarjetas. Tal y como ha explicado María José Tapia, presidenta de la Cámara de Comercio, entidad que se está encargando de la gestión de esta campaña, "muchos comerciantes sí querían estas fechas porque ayuda a impulsar las cifras de final de año".

"Sí que se puede gastar el importe total de la tarjeta en un solo comercio" José Mazarías Alcalde de Segovia

Las peticiones se van a atender en orden de llegada y cuando se agote el crédito, se acabarán las tarjetas. Hasta que eso ocurra, una misma persona podrá adquirir desde el 24 de noviembre una segunda o incluso una tercera tarjeta.

Se van a repartir un total de 10.360 tarjetas digitales y 1.500 físicas. De estas últimas tendrán preferencia para adquirirlas las personas mayores de 65 años.

Es una campaña que supone un coste para el Ayuntamiento de 350.000€ y el impacto que esperan entre compras directas e indirectas en el comercio local lo ubican en torno al millón de euros.