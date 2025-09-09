Asturias estrena nuevas conexiones aéreas: este es el destino de sol al que se podrá viajar todos los días después del verano de 2026

Asturias va ganando peso como destino turístico, con más conexiones que nunca en su aeropuerto. Vuelos directos que no solo traen visitantes al Principado, sino que permiten, a los asturianos, volar a muchos otros destinos a los que antes no era posible.

Enmarcado en esta estrategia, el Gobierno del Principado ha garantizado nuevas frecuencias con una de las comunidades que, históricamente, más relacionada ha estado con las vacaciones de sol, playa y calor: las islas Canarias.

El Ejecutivo autonómico invertirá 363.000 euros al año para promocionarse como destino turístico en el mercado canario, con conexiones con los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria. Estos fondos permitirán incrementar las frecuencias de la aerolínea Binter a ambas islas.

COPE Asturias Aeropuerto de Asturias

Las conexiones irán aumentando de manera progresiva: a partir del próximo mes de octubre, habrá cinco semanales a Tenerife Norte y otras tantas a Gran Canaria. De marzo a septiembre de 2026, habrá vuelo directo seis días a la semana a cada isla. Y desde el mes de octubre del año que viene, esa doble conexión con Canarias pasará a ser diaria de forma permanente durante todo el año.

La operativa prevista supondrá una oferta de 3.696 plazas semanales durante todo el año. Además, la compañía ofertará, en un mismo billete con facturación final a destino, la conexión con las demás islas del archipiélago.

Turistas canarios en Asturias

El acuerdo entre el Gobierno de Asturias y Binter recoge el compromiso de la compañía de realizar acciones de promoción y captación en las islas que garanticen que, al menos, el 65% de los pasajeros de las rutas, sean residentes canarios que visiten el Principado. Además, las propias aeronaves de Binter contarán con elementos promocionales de Asturias a bordo (reposacabezas, folletos, portaequipajes, etc.), al igual que la revista corporativa de la compañía.

EFE/ Paco Paredes Un avión en el cielo de Asturias

La conexión entre Asturias y el archipiélago ha ido aumentando progresivamente desde 2019; por eso, el mercado canario es un nicho relevante para la Estrategia de Conectividad del Principado. Los datos del INE reflejan un incremento del 79,6% del número de turistas procedentes de Canarias en los últimos cinco años: la cifra pasó de 28.568 visitantes en 2019 a 51.283 en 2024.