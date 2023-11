“Leonor es una chica normal que se pierde muchas cosas”: la Princesa vista por asturianos de su edad

Son la 'Generación Leonor': jóvenes asturianos que alcanzan la mayoría de edad en 2023. Nacieron, como la Princesa de Asturias, en el año 2005. Han dejado atrás el colegio y el Instituto y ahora encaran una nueva etapa en su vida, al igual que la heredera de la Corona. En COPE hemos hablado con algunos de ellos.

¿CÓMO VES A LEONOR?

Soraya Álvarez Freile, gijonesa de 18 años, cree que Leonor es“una chica normal, más allá de que será la futura Reina de España”. Sí reconoce esta estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid que la Princesa “se pierde muchas de las cosas normales que hacemos los jóvenes”.

Otro gijonés que vino al mundo en 2005 es Sergio Fernández Rodríguez. Confiesa que “no estoy muy al día de la Princesa” pero la ve como una “chica responsable”. Este estudiante de primero de Psicología en la Universidad de Oviedo no duda de que “será capaz de llevar a cabo el puesto que le han asignado”.

Pelayo Rodríguez Sierra le saca unos días a Leonor de Borbón. Él nació en Oviedo el 22 de octubre. Está matriculado en Derecho y ADE en la universidad asturiana y tiene una opinión “positiva” de la heredera de la Corona. “Me parece que desempeña correctamente el papel de la monarquía española y que está perfectamente preparada para las responsabilidades que le esperan”.

¿LEONOR TIENE MÁS RESPONSABILIDADES?

Soraya Álvarez, que pasó por el IES de El Piles antes de marchar a Madrid, no cree que la vida de la Princesa de Asturias sea más dura que la de cualquier joven de su edad. “Puede tener más presiones, pero las decisiones no las toma ella sola porque cuenta con sus padres”. En su opinión, Leonor de Borbón “no tiene más responsabilidades que los jóvenes que estudiamos o los que están trabajando y que, seguramente, tienen menos oportunidades que ella”.





“Tiene mucha presión”. Así lo entiende, al menos, Sergio Fernández que cree Leonor es “demasiado joven para tener tantas responsabilidades” y, sobre todo, para “estar siempre en el punto de mira de todo el mundo”.

Pelayo Rodríguez no pasa por alto que, aún siendo de la misma edad, “yo no tengo que ir a una academia militar ni preparar discursos que lleguen a miles de personas”. Este ovetense, que antes de ir a la Universidad de Oviedo se formó en el Colegio Santo Domingo de Guzmán, sí cree que el peso de las responsabilidades de Leonor es “importante” pero a renglón seguido añade que “lleva toda la vida preparándose para ello”.

¿TE IDENTIFICAS CON LEONOR?

La respuesta a la pregunta resulta complicada para Soraya Álvarez porque le hace falta más información para saber si tiene algo en común con la Princesa de Asturias. “No sabemos nada de su vida privada, ni de sus gustos”, no puedo opinar.

En cambio, Pelayo Rodríguez percibe que Leonor de Borbón “no es de sangre azul, sino de carne y hueso”. Este universitario de Oviedo siente que conecta con la Princesa porque “me imagino que es una chica correcta, trabajadora y que ama a su país, deseo que sepa aprovechar los recursos que tiene”.

El gijonés Sergio Fernández, que fue alumno del Colegio Corazón de María, añade que “ambos tenemos responsabilidades, pero no son comparables”. Este joven tiene claro que “no me gustaría cambiarme por ella, la verdad”.