Javier Martínez, presidente de OTEA, planta cara a las cancelaciones en restaurantes: "Hay que actuar y proteger a los establecimientos"

La patronal de Turismo y Hostelería de Asturias, OTEA, ha decidido pasar a la ofensiva para atajar uno de los problemas que más perjudican a los restaurantes: las cancelaciones de última hora o los clientes que reservan una mesa y no aparecen. La organización propondrá a sus asociados un sistema de reservas que incluye gastos de cancelación o el pago previo con tarjeta, una medida con la que se busca proteger a los negocios del perjuicio económico que estas situaciones generan.

COPE ASTURIAS Fernando Corral, Javier Martínez y Luis Alberto Martínez

Cancelar a última hora o no aparecer es un trastorno económico y una falta de respeto" Javier Martínez Presidente de OTEA

El presidente de OTEA, Javier Martínez, ha explicado que la decisión final recaerá en cada establecimiento, que tendrá libertad para aplicarlo. La idea es potenciar las plataformas digitales de reservas, donde se puede exigir una tarjeta de crédito y fijar una penalización si el cliente no avisa con un margen de tiempo establecido, que podría ser de "dos horas antes, seis o el día antes". Según Martínez, "la no presencia de esa mesa es una falta de respeto a nuestro trabajo y un trastorno económico", especialmente para locales pequeños o con alta demanda. No obstante, se contempla que el sistema pueda convivir con la reserva telefónica tradicional para clientes habituales.

Foto de arhivo de un camarero en un local de hostelería

Un sector tensionado por la falta de personal

Este problema se suma a otras tensiones que vive el sector, como la falta de personal cualificado. Aunque es difícil dar una cifra exacta, el presidente de OTEA estima que el sector turístico asturiano podría absorber "fácilmente un 10 por 100" de sus 47.000 trabajadores actuales, lo que supone una horquilla de entre 2.000 y 4.000 vacantes. Martínez subraya la importancia de la formación para atraer y consolidar a los empleados y combatir la "inestabilidad" que provoca la temporalidad.

La situación se complica aún más por la dificultad para encontrar alojamiento para los trabajadores, un obstáculo especialmente grave "en las zonas periféricas en oriente y occidente", donde la vivienda escasea incluso para los turistas en temporada alta. Desde la patronal se exploran alternativas como "jornadas más concentradas para evitar desplazamientos, que no existan jornadas partidas y que se puedan juntar los descansos".

El desigual balance de la Semana Santa

Estas propuestas llegan tras una Semana Santa que OTEA califica de "positiva" y de "consolidación". La ocupación media en Asturias ha subido casi cinco puntos, pasando del 82,33% de 2025 al 87,40% en 2026 durante los días centrales. Oviedo y Gijón rozaron el lleno, con un 97,75% y un 92,40% de ocupación, respectivamente, mientras que el tirón del Oriente asturiano se consolidó con cifras superiores al 73%.

Es una pena, porque creo que tiene motivos suficientes para para estar a la altura del resto de Asturias"

La cara opuesta es el Occidente, cuyos datos "no tan halagüeños" preocupan a la patronal. Con una ocupación del 57,78%, la comarca no termina de despegar. "Es una pena, porque creo que tiene motivos suficientes para para estar a la altura del resto de Asturias", ha lamentado Martínez, quien lo atribuye a la posición geográfica o la falta de iniciativas. Por ello, OTEA se compromete a reforzar la zona con jornadas gastronómicas y otras actividades que atraigan visitantes.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de un camarero sirviendo un desayuno con varios zumos de naranja

¿Ha tocado techo el turismo asturiano?

Pese al éxito general, el sector percibe que el turismo en Asturias ha entrado en una "etapa de consolidación" tras años de fuerte crecimiento, llegando a un posible "techo". Sin embargo, Javier Martínez se muestra convencido de que aún hay margen para seguir creciendo. "Tenemos una preferencia como geografía, como turismo, como paraíso natural, que podemos potenciar y poder seguir creciendo", ha afirmado, concluyendo que con nuevas actividades "hay capacidad para crecer mucho más todavía".