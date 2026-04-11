Cap Vermell celebra su décimo aniversario: "El cliente ya no busca solo un bronceado"

El Cap Vermell Grand Hotel de Canyamel celebra su décimo aniversario en un momento de profunda transformación para el sector. Su CEO, Toni Mir, ha analizado la trayectoria de un proyecto que se ha consolidado como punta de lanza del turismo de lujo en Mallorca. Mir destaca que la clave del éxito no es otra que el capital humano. "Tenemos un esqueleto maravilloso, que es este hotel, pero no sería el proyecto que es sin la sangre, que es nuestro capital humano", ha afirmado.

El compromiso del personal es un hecho diferencial en una industria marcada por una alta rotación. El directivo ha homenajeado a 35 trabajadores que llevan diez años o más en la compañía, de una plantilla total de 250 personas. De hecho, más del 50% del equipo lleva más de cinco años, lo que proporciona una estabilidad fundamental para perseguir la excelencia.

Toni ;Mir, CEO de Cap Vermell

La evolución del lujo

En estos diez años, el concepto de lujo ha cambiado radicalmente. "Hemos pasado más del 'brilli brilli' a la experiencia", explica Mir. El cliente actual ya no busca la ostentación, sino experiencias personalizadas, descubrir la cultura local, la gastronomía y, sobre todo, un trato humano y cercano.

El sector de lujo ha pasado del 'brilli brilli' a buscar la experiencia" Toni Mir CEO de Cap Vermell Grand Hotel

Para responder a esta demanda, el hotel ha reforzado su filosofía del anfitrión, una figura dedicada a detectar las inquietudes de los clientes para adaptar su estancia y mejorar los procesos internos en tiempo real. Este cambio se suma a nuevas dinámicas de consumo, como las reservas de último minuto, y es que esta práctica se ha extremado hasta el punto de recibir clientes que reservan apenas una o dos horas antes de llegar. Este nuevo hábito, sumado a la incertidumbre geopolítica, marca el día a día de la operativa del hotel.

Previsiones en un entorno de incertidumbre

Mir se muestra cauto ante el panorama internacional. El conflicto en Oriente Medio ya impacta en los costes, con un incremento del 7% en las tarifas de los vuelos por la escasez de queroseno, pero su mayor preocupación es "lo que está por venir: el incremento de lo que ponemos en la nevera" debido a la falta de fertilizantes. A pesar de que el sector del lujo es resiliente, el aumento de costes es un desafío ineludible.

A pesar de la incertidumbre geopolítica global, las previsiones del hotel son optimistas. La ocupación mejora sensiblemente respecto al año anterior, con un 60% previsto para mayo y junio y un 65% en temporada alta. El precio medio de la habitación en los meses centrales alcanzará los 700 euros.

Por mercados, Alemania y Reino Unido se mantienen como los principales, pero destacan Corea del Sur como el tercero y Estados Unidos como un mercado en claro ascenso. Toni Mir se enorgullece especialmente del crecimiento del mercado español, que vuelve a tener a Mallorca como un destino de referencia.

Lo que más me preocupa en el corto plazo es el incremento de lo que ponemos en la nevera" Toni Mir CEO de Cap Vermell Grand Hotel

Gastronomía: el camino a la tercera estrella

La gastronomía es el pilar sobre el que pivota gran parte de la oferta de valor del hotel. El restaurante VORO, con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol, es el buque insignia. Aunque no es una obsesión, Mir reconoce que la tercera estrella Michelin es una "ambición natural" fruto de la búsqueda constante de la excelencia.

Álvaro Salazar, chef de VORO

Con motivo del aniversario, se ha renovado la oferta gastronómica. El restaurante Villa Sofía amplía su mirada a todo el Mediterráneo con guiños locales, como una carbonara con guanciale de cerdo mallorquín. Por su parte, Bravo reinterpreta recetas tradicionales de la cocina española para ofrecer una experiencia renovada.

Ramallet y mahonés, uno de los mejores platos del mundo según la Guía Michelin

El hotel, galardonado por la UNESCO con el premio Versalles como uno de los más bellos del mundo, asume la "responsabilidad de mantener un monumento contemporáneo". Para Mir, este reconocimiento, junto a la llave Michelin del hotel, son el resultado de un modelo basado en el valor, la sostenibilidad y el compromiso con el destino para consolidar Mallorca como un referente mundial del lujo.