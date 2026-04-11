Cómo ahorrar en la factura de la luz con una instalación fotovoltaica: la clave es el 'peak-shaving'

Usar una batería para reducir la demanda energética procedente de la red en los momentos de mayor consumo, para así poder tener una menor potencia contratada, es la estrategia más eficiente de optimización de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo industrial, según concluye el TFM de Carolina Belén González , que le ha valido el Premio Domingo Jiménez Beltrán al mejor Trabajo Fin de Estudios del máster en Energías Renovables de la UPCT.

El trabajo académico, dirigido por Ana María Nieto, estudió y comparó las estrategias de autoconsumo diferido, mediante almacenamiento en batería del excedente de energía generada de arbitraje de energía, cargando y descargando la batería en función del coste de la energía en cada tramo horario, y de ‘peak-shaving’ o recorte de picos, en la que se aplanan los momentos de máximos de consumo.

“Los resultados muestran que las estrategias orientadas al aumento del autoconsumo reducen parcialmente la compra de energía de red, aunque no siempre alcanzan rentabilidades y plazos de retorno que superen la vida útil de la batería”, explica el TFM, premiado con 2.000 euros.

En cambio, la estrategia de ‘peak-shaving’, que requiere capacidades de almacenamiento significativamente menores, presenta mayor potencial en perfiles con elevada variabilidad, al permitir reducciones significativas en los cargos por potencia contratada.

UPCT Entrega del premio

“Este recorte de picos conlleva beneficios tanto para el consumidor como para el sistema eléctrico”, destaca el trabajo, resaltando que la estrategia alivia las congestiones de red y minimiza el gasto energético de los usuarios. La metodología fue comprobada analizando los datos reales de generación y consumo eléctrico de una empresa agroalimentaria de la Región de Murcia.

La alumna premiada, que vino a la Región de Murcia desde Argentina para formarse en Energías Renovables, trabaja actualmente en la empresa Konery, con cátedra en la UPCT, gracias a las prácticas que hizo durante el máster.

Sistema eléctrico de Honduras

El segundo premio, dotado con 1.000 euros, ha recaído en Jhonny Ismael Ramos por su trabajo sobre integración de generación distribuida en el sistema eléctrico de Honduras, dirigido por el profesor de la UPCT Ángel Molina y por Jonathan Muñoz, de la Universidad Autónoma del país centroamericano.

“Los resultados evidencian que una integración planificada de generación distribuida puede fortalecer redes eléctricas en países en desarrollo, mejorar la calidad del suministro y apoyar una transición energética más sostenible, resiliente e inclusiva”, destaca el TFM, cuyos resultados fueron publicados en la revista científica internacional ‘Energies’.

El estudiante hondureño, que no ha podido acudir a recoger el galardón, volverá a la UPCT para hacer una tesis en el programa de doctorado en Energías Renovables y Eficiencia Energética. El máster en la Politécnica de Cartagena lo hizo becado por la Fundación Carolina.

Fundación Renovables

El Premio Domingo Jiménez Beltrán homenajea al primer director de la Agencia Europea de Medio Ambiente y expresidente de la Fundación Renovables, fallecido en 2023. Los galardones han sido entregados, en el Rectorado de la UPCT, por el rector, Mathieu Kessler, y por Fernando Serrano, presidente de la Fundación Renovables que financia estos premios para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de llevar a cabo un cambio de modelo energético con el ahorro, la eficiencia y las renovables como principios básicos.

“Combinar la generación y el almacenamiento, como ha estudiado el trabajo premiado, es el futuro”, ha resaltado Serrano, subrayando la rentabilidad de conseguir que “el Sol nos proporcione energía a todas horas” y defendiendo, en línea con el segundo premio, la generación distribuida de energía eléctrica, “un bien de primera necesidad que ha de ser de todos”.

Ambos trabajos demuestran que “la tecnología es una palanca de gran impacto para nuestras comunidades que puede servir para cuidar el medio ambiente”, según ha destacado el Rector.