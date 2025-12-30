Asturias pierde más de 600 bares en cinco años: estos son los motivos

El balance anual de la hostelería en Asturias deja varios datos que llaman la atención. Quizá uno sobremanera, y es que cada vez cierran más bares. El balance también deja conclusiones, algunas ya sabidas en el sector y otras novedosas. Entre las sabidas, el absentismo y la falta de regulación para las viviendas turísticas siguen siendo los dos mayores motivos de preocupación. Entre las novedosas, aunque vinculadas, el denominado 'efecto lunes' y el 'impuesto a las vacaciones'. Todos estos temas los analiza la patronal OTEA en el balance de 2025 que ha presentado este martes. Lo ha hecho Javier Martínez junto a Fernando Corral. Martínez es el nuevo presidente de la patronal en Asturias, tras la salida de José Luis Álvarez Almeida a la nacional. Y explica en COPE Asturias todos esos aspectos que se extraen del estudio que pone punto y final al año.

OTEA Javier Martínez, a la izquierda y Fernando Corral, a la derecha, en la presentación del balance de OTEA de 2025

El sector turístico supone un 12,8 % del PIB regional y sostiene el 11 % del empleo según este estudio. La creación de empleo viene con un aumento del 13,11% en el régimen general, mientras que en el régimen de autónomos se siguen perdiendo efectivos, un 6,85%. A falta del dato del mes de diciembre, son 36.046 personas las que en Asturias trabajan en hostelería y turismo.

Poniendo la lupa y bajando al terreno, sorprende el dato de que cada vez cierran más bares en Asturias. En los últimos cinco años, la cifra ha bajado en 624, de 5.239 a 4.615, un 11,91%. En el otro lado de la balanza, abren más restaurantes, con un incremento de 134, de 1.452 a 1.586. Detrás de este cambio de tendencia está la fórmula para buscar una mayor rentabilidad. En esa dirección apunta la tesis de Javier Martínez: "Se están reduciendo los bares y es preocupante porque el bar es una forma de que el turista tenga una relación directa y cercana. Es verdad que es más difícil y que se está yendo a la especialización, hacia hostelería con nuevos retos. Solamente con el bar igual no es suficiente".

EFE/Antonio Garcia Un cliente echando un sobre de azúcar al café en una barra de bar

¿Estamos tocando techo?

A falta del dato del mes de diciembre, en este 2025 todo apunta a que va a frenarse la tendencia de crecimiento en el número anual de turistas que visitan el Principado. El descenso es de un 2,56% y parece que la cifra se estabiliza: "Son ciclos. Seguimos en unos datos con mucha salud para el sector. Hay otras comunidades con mayor fatiga que Asturias". No parece que vaya a ayudar en la tendencia la nueva tasa turística que prepara el Principado y que rechaza OTEA: "No beneficia al sector y resta competitividad con otras comunidades. El sector ya genera 474 millones de euros. Y no sabemos a dónde va a destinar ese dinero, por eso decimos que es un impuesto a las vacaciones".

La tasa turística resta competitividad. No sabemos a dónde va a destinarse ese dinero" Javier Martínez Presidente de OTEA

EFE / J.L.Cereijido Una imagen de una terraza en pleno centro de Oviedo

Regular para competir

El sector sigue incidiendo en la importancia de regular la ordenación turística, también en el ámbito municipal, más allá del paraguas legislativo que prepara el Principado. Y también mantiene la preocupación del absentismo, con un nuevo fenómeno: el 'efecto lunes'. OTEA señala que se ha duplicado el absentismo en los últimos cuatro años y que en el número de procesos de baja por día de la semana se distancia sobremanera el lunes. Los lunes hay 15.000 procesos más que los viernes. El absentismo es "uno de los mayores lastres que tiene ahora el sector".