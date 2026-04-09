El divertido e innovador 'maridaje' con el que Ternera Asturiana busca conquistar el Salón Gourmets 2026

El Consejo Regulador de la I.G.P. Ternera Asturiana participa un año más en el Salón Gourmets, que celebra su 39ª edición del 13 al 16 de abril en IFEMA Madrid. Este evento se ha consolidado como uno de los grandes escaparates internacionales para los alimentos y bebidas de calidad.

La cita, considerada la feria más exclusiva del mundo en su sector, regresa con cifras de récord: una superficie equivalente a doce campos de fútbol, 2.100 expositores y 55.000 productos. La organización prevé superar los 120.000 visitantes y generar un volumen de negocio por encima de los 300 millones de euros.

Un stand con intensa actividad

Ternera Asturiana cuenta con una presencia destacada en el stand 7E10, un espacio concebido como punto de encuentro comercial y gastronómico. Allí desarrollarán su agenda profesional los mayoristas Benfer, Cárnicas Arango, Cárnicas del Oriente de Asturias, Casa Milia y Serincar 92.

Ternera Asturiana Stand de Ternera Asturiana en el Salón Gourmets 2025

Además, el stand ofrece una intensa programación con exposición de producto, cocina en directo, demostraciones y degustaciones ininterrumpidas. El equipo del chef Sergio Rama es el encargado de las elaboraciones con Ternera Asturiana, Vaca Asturiana y Buey Asturiano.

Territorio cachopo: la gran apuesta

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Tras la excelente acogida de la pasada edición, la marca asturiana vuelve a apostar por uno de los grandes iconos de la gastronomía regional con un espacio específico. Bajo el nombre de 'Territorio cachopo', se elaboran cachopos en directo para que los visitantes descubran todos los secretos de esta receta emblemática y puedan degustarla.

La propuesta estrella de esta ocasión combina Ternera Asturiana con queso cremoso de Central Lechera Asturiana y jamón de bodega. No faltarán, sin embargo, otras elaboraciones sorprendentes que prometen convertir este espacio en uno de los grandes atractivos de la feria.

La final del Mejor Cachopo y la innovación europea

El lunes 13 de abril se celebra una de las citas más esperadas del certamen: la final del IX Concurso Nacional 'En busca del mejor cachopo elaborado con Ternera Asturiana', con 12 establecimientos que compiten, tras ser seleccionados mediante cata anónima.

Los aspirantes al galardón son Casa Repinaldo (Candás), Continental Lugones (Lugones), Dmomento (Granada), La Botica de Lastres (Lastres), La Cantina de Villalegre (Avilés), La leyenda del gallo (Oviedo), La Taberna Asturiana Zapico (Toledo), Hotel Restaurante de Torres (Felechosa), Restaurante La Escollera (San Juan de la Arena), Restaurante La Sauceda (Buelles), Sidrería El leonés (Oviedo) y Sidrería La Manzana (Oviedo).

La gran final tiene además con la participación del televisivo Cristian González, que pondrá el toque más creativo y desenfadado con un reto especial: reinterpretar el cachopo según los gustos de distintos países europeos en los que Ternera Asturiana ha desarrollado acciones junto a Asturex.

Ternera Asturiana Stand de Ternera Asturiana en el Salón Gourmets 2025

La proyección internacional es uno de los grandes ejes de la participación de Ternera Asturiana en esta edición. En cooperación con Asturex, y dentro de su plan de promoción internacional 2026, el stand acoge colaboraciones con otros Consejos Reguladores y empresas asturianas para situar sus productos a la vanguardia.

Entre las propuestas se pueden degustar 'maridajes' tan sugerentes como albóndiga alemana, ternera a la griega, vitello tonnato, schnitzel o risotto. Todas estas creaciones formarán la base de un recetario conjunto que Ternera Asturiana y Asturex publicarán próximamente.