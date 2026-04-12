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Mueren dos hombres tras un accidente de parapente en Alarilla, Guadalajara

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

 Dos hombres han fallecido este domingo tras la caída de un parapente en el paraje de 'La Muela', en Alarilla (Guadalajara).

Según ha informado el aviso se ha recibido a las 17:49 horas por un parapente que se ha precipitado al suelo en la mencionada zona de vuelo.

Como consecuencia de este accidente deportivo, dos varones, de los que no han trascendido más datos, han fallecido.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Azuqeca de Henares, un helicóptero medicalizado, una UVI y una ambulancia, que no han podido hacer nada por salvar su vida.

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