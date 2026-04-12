El Oviedo se aferra a Primera con una goleada de oro en Balaídos (0-3)

El Real Oviedo ha dado un golpe sobre la mesa en su lucha por la permanencia con una victoria contundente en Balaídos ante el Celta de Vigo (0-3). El equipo de Guillermo Almada ha cuajado su mejor actuación de la temporada en un partido clave, liderado por un tempranero gol de Reina y un estelar Federico Viñas, autor de un doblete.

El encuentro no pudo empezar mejor para los intereses carbayones. A los tres minutos, Alberto Reina se vistió de cazagoles para aprovechar un rechace dentro del área y adelantar al Oviedo. La reacción del Celta no tardó en llegar, pero se encontró con un milagroso Escandell, que en el minuto 14 realizó una doble parada espectacular para mantener la ventaja y la moral de su equipo.

Viñas sentencia antes y después del descanso

Con el Celta mostrando signos de espesura en su juego, el Oviedo aprovechó para asestar el segundo golpe justo antes del descanso. En el minuto 44, un centro de Chaira fue rematado por Federico Viñas con la planta del pie para aumentar la renta y dejar el marcador en 0-2 al término de la primera mitad.

Tras el paso por vestuarios, los cambios de Giráldez en el Celta no surtieron efecto. El Oviedo siguió controlando el partido y, en el minuto 56, Viñas apareció de nuevo para firmar su doblete y el 0-3 definitivo, sentenciando el partido y desatando la euforia en la afición oviedista.

El Real Oviedo, que abandona el farolillo rojo a falta del duelo entre Levante y Getafe, se coloca a seis puntos de la permanencia.