Sito Alonso reivindica el partido del UCAM Murcia en la Copa: "Nos exigimos el máximo, los 'casi' no valen de nada"

El UCAM Murcia CB ha caído eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto tras perder contra el FC Barcelona por 91-85 en un partido muy disputado. Tras el encuentro, el entrenador universitario, Sito Alonso, ha comparecido ante los medios para valorar la actuación de su equipo, mostrando una mezcla de resignación por la derrota y orgullo por la imagen ofrecida.

Una derrota que refuerza

A pesar de la eliminación, el técnico ha querido lanzar un mensaje positivo, destacando el nivel competitivo de sus jugadores frente a uno de los grandes favoritos. "Hemos competido de una manera extraordinaria", afirmó Alonso, quien lamentó que el esfuerzo no se viera recompensado con la victoria. Para el entrenador, la clave estuvo en pequeños detalles que decantaron la balanza a favor del conjunto azulgrana en los momentos finales del choque.

Hemos demostrado el carácter que tiene este equipo" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

Sito Alonso ha puesto en valor el trabajo y la identidad de su plantilla a lo largo de todo el partido. En sus declaraciones, ha insistido en la fortaleza mental del grupo: "Hemos demostrado el carácter que tiene este equipo". El entrenador madrileño considera que esta actuación refuerza la línea de trabajo del club y demuestra que pueden competir contra cualquier rival de la Liga Endesa.

Mirada puesta en el futuro

Finalmente, Alonso ha agradecido el apoyo incondicional de la afición desplazada, cuyo aliento "se ha notado muchísimo". Con la Copa del Rey ya terminada para los murcianos, el técnico ha señalado que es momento de "descansar y pensar en la liga", que sigue siendo el gran objetivo de la temporada para el UCAM Murcia. La experiencia, aunque con un resultado adverso, sirve como impulso para los retos que quedan por delante.

"no compro el casi"

El 'casi' no lo compro. Tenemos que pensar que podemos ganar a cualquiera. Hemos jugado de tú a tú en la pista pero estamos ante un equipo estratosférico. Que nuestros jugadores estén tristes por el 'casi' no me vale, quiero que están rabiosos para que cuando estemos seis arriba la próxima vez hayamos aprendido" señaló en una rueda de prensa.

"No vale el 'casi', lo que vale es ganar. Es el mensaje que queremos transmitir a los aficionados. No me reconforta nada cuando pierdo. Somos un equipo que se exige al máximo, los casi no valen para nada. hay que pelear y jugar mejor los minutos finales", añadió.