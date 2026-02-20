CAMPO Y SAL | 20 FEB 2026
Con FITESA y ASAJA Cádiz te ofrecemos toda la información de la Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Cádiz
Cádiz - Publicado el
1 min lectura45:28 min escucha
Temas relacionados
"¿Cómo puede ser que más de la mitad de las víctimas asesinadas en lo que llevamos de año tuvieran algún tipo de protección que, evidentemente, ha fallado?"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h