El Gobierno de Sánchez dice "no" al Vial de Jove: carpetazo definitivo a la carretera de acceso al puerto por la que Gijón lleva esperando 40 años

No habrá Vial de Jove. La carretera de acceso a El Musel por la que los vecinos de la zona oeste llevan peleando casi 40 años no se ejecutará. Ayuntamiento de Gijón, Gobierno del Principado y Ministerio de Transportes no han llegado a un punto de entendimiento y tocará empezar de cero... otra vez.

El departamento de Óscar Puente ha vuelto a defender, en la reunión a tres bandas celebrada este jueves en Madrid, la propuesta de una carretera en superficie, rechazando el soterramiento que se reclama desde Asturias y que el propio Ejecutivo central había anunciado a bombo y platillo -con licitación por 236 millones de euros incluida-, en precampaña electoral, en mayo de 2023.

Gobierno de Asturias Reunión por el Vial de Jove con Ministerio de Transportes, Gobierno del Principado y Ayuntamiento de Gijón

Sin embargo, tras pasar por las urnas, y tras varios retrasos en la apertura de sobres con las ofertas, el Ministerio desistió del proyecto aduciendo que un túnel ponía "en riesgo" varias viviendas del entorno; y propuso una carretera a cielo abierto, con un presupuesto de 70 millones de euros, tres veces más barato que el anterior.

"no" de vecinos, Ayuntamiento de Gijón y Principado

El rechazo, desde entonces, ha sido unánime. Ayuntamiento de Gijón y Gobierno del Principado se han puesto del lado de los vecinos de los barrios y parroquias que sufren el tráfico pesado -unos 1.000 camiones al día- que tiene como origen o destino el puerto de El Musel.

CRONOLOGÍA DE UN FRACASO 05/2023 El Ministerio de Transportes anuncia, en precampaña electoral, la licitación del Vial de Jove por 236 millones de euros 04/2024 Transportes descarta el Vial de Jove soterrado por "riesgo" para 150 viviendas y plantea una alternativa 3 veces más barata 10/2024 Carpetazo definitivo al proyecto: "Nos centramos en buscar alternativas", dice el Principado

También el diputado de Sumar por Asturias -que forma parte del Gobierno central-, Rafael Cofiño, aseguró que "defenderemos el soterramiento en el Consejo de Ministros y en la negociación de los presupuestos generales del Estado". Únicamente los diputados y senadores del PSOE respaldaron la propuesta del Gobierno de Sánchez.

Y ahora, ¿qué? El consejero de Fomento del Principado, Alejandro Calvo, ha asegurado, tras la reunión, que ahora hay que "buscar proyectos alternativos y soluciones, a corto plazo, para que los vecinos de La Calzada soporten menos tráfico".

Se pone, así, punto final al proyecto de una infraestructura de la que se empezó a hablar hace casi cuatro décadas, cuando el Plan General de Ordenación de Gijón de 1986, más conocido como 'Plan Rañada', recogía ya una autovía por la zona. A pesar del rechazo que generó, el Ministerio de Obras Públicas aprobó su construcción; pero la Comisión Europea lo rechazó por sus consecuencias para el medio ambiente.

un viaducto de 14 metros de altura

A comienzos del siglo XXI, tras la ampliación del puerto de El Musel, se empezó a hablar de un vial soterrado; pero no fue hasta 2023 cuando se licitó el proyecto. Tras guardarlo en un cajón, el Ministerio de Transportes de Óscar Puente planteó dos alternativas en superficie: una carretera por Jove con algún tramo en trinchera o una carretera exterior que llegaría al puerto mediante un viaducto de 400 metros de largo y hasta 14 de altura.

Ministerio de Transportes Propuesta de acceso a El Musel en superficie

Ambas, similares a las rechazadas por la Unión Europea en los años 90, no han sido contempladas ni por vecinos -"tiene que ser una broma", han dicho en COPE-, ni por Ayuntamiento, ni por Principado, y el Vial de Jove ya es historia.