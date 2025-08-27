COPE
Deportes COPE Asturias
Deportes COPE Asturias

REAL OVIEDO

'La Tertulia del Oviedo', en COPE Asturias: La resaca que deja el Real Madrid y el inicio de temporada

Debatimos sobre el eco deportivo y extradeportivo que deja para el Oviedo la visita del Real Madrid y el balance de las dos primeras jornadas de liga. Con Sergio Fernández, José Luis Salinas y Rafa de Diego. 

Oviedo Real Madrid
COPE Asturias

'La Tertulia del Oviedo', en COPE Asturias

Pablo Acebo

Asturias - Publicado el

1 min lectura

