Rober Pier no tira la toalla: "Nadie contaba con nosotros y estamos en una situación privilegiada"

El Real Sporting trabaja de cara a la jornada 38 de LaLiga Hypermotion. Será este domingo (16:15 horas) en el RCDE Stadium frente al Espanyol, que está obligado a ganar para no perder el tren del ascenso directo. El Sporting llega al choque después de dos derrotas seguidas, pero con las opciones de playoff de ascenso intactas: empatados a 55 puntos con el Racing de Santander que marca la zona de promoción a Primera División.

Rueda de prensa de Rober Pier

Rober Pier compareció ante los medios de comunicación en la Escuela de Fútbol de Mareo.

Bajo nivel defensivo del equipo. "Estamos tratando de responder a esas preguntas nosotros también. Hemos encajado cinco goles en dos partidos, no es normal. El Elche fue muy efectivo con pocas ocasiones, pero hay que poner más energía en la zona defensiva y no se puede permitr en una liga tan igualada".

Golpe encima de la mesa en campo del Espanyol. "Sería una victoria muy importante. Es muy complicado ganar allí, son una de las plantillas más fuertes de la liga, pero nosotros lo vemos como una oportunidad. Pase lo que pase vamos a seguir enganchados así que no lo vamos a ver como el último partido del año, pero sí como una oportunidad".

Situación del Sporting a final de temporada. "Pasa mucho en Segunda. El año pasado con el Levante también me pasó, que perdías un día y el resto también fallaba. Todos los equipos están igualados y si acumulas victorias te colocas arriba porque a todos nos cuesta. Hay que ver este partido como una oportunidad. No tenemos nada que perder y todo que ganar. Se les puede hacer daño perfectamente".

Derrota cuando el resto también falla. "Sí, se asimila mejor. A todos nos dolió mucho perder contra el Villarreal B porque teníamos la expectativa de ganar y el impacto fue grande. Los de abajo también se juegan la vida y nos han sorprendido a todos. La jornada nos ha hecho menos daño".

Imagen ante el Villarreal B. "Ocurrió que salimos al campo peor que ellos. Tuvimos un par de acercamientos, pero ellos meten el primer gol y se sienten muy cómodos. Tocan bien, juegan bien al fútbol y nosotros teníamos ese ansia de querer ganar. Te ves que pierdes duelos, que vas sin energía. Esos equipos fuera de casa se encuentran muy cómodos sin presión y nosotros no supimos reaccionar. Sufrimos mucho".

Enfado del público. "Es normal, todos estábamos cabreados. Es una impotencia muy grande y en el campo se tiene que vivir con una frustración increíble. El público sintió lo que sentíamos todos y ojalá se les pase para el siguiente partido porque son una parte muy importante de este club. Fue una desgracia".

Presión. "Creo que lo que pasó ante el Villarreal fue un tema mental. Físicamente estamos preparados y la voluntad estoy 100% seguro de que la tenemos, pero cuando entras en bucle y no estás cómodo es difícil levantar eso. Nos pudo esa parte mental. Es la presión de El Molinón, la presión de la clasificación, pasan esas cosas. Tenemos que intentar minimizarlo. Nadie contaba con estar ahí y estamos ahí. Es una oportunidad muy bonita la que tenemos y la situación es privilegiada".

Jugar como pivote defensivo. "Me encuentro cómodo, he jugado bastantes partidos ahí como doble pivote o en el trivote. No es un invento raro ni una posición nueva para mí. CUando fiché aquí también se me comenta que es una opción poder jugar ahí porque valoran mi polivalencia. He jugado como lateral, tercer central... No es la primera vez que tengo que hacerlo. No sé si repetiré en Barcelona, lo decide el cuerpo técnico".

Presión del Espanyol. "Tienen la obligación de ganar y tienen mucha presión por parte de la afición. Tienen un plantillón y tienen que estar ahí arriba, por eso tienen esa presión añadida. Todo lo que sea un partido largo o ponernos por delante será que nosotros estemos más cómodos y ellos tengan más prisas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado