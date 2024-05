Luis del Val: “La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, todavía no ha dimitido de su cargo"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para Transición Ecológica, que no ha dimitido de su cargo al acercarse la celebración de las elecciones europeas del 9-J en las que ella encabeza la lista del PSOE:

Audio





La Excelentísima Señora Doña Teresa Ribera Rodriguez, vicepresidenta del Gobierno, no sé si segunda o tercera, porque las vicepresidencias del Gobierno son abundantes. Todavía no ha dimitido de su cargo, cosa que tendrá que hacer antes de que comience la campaña electoral para la Unión Europea, donde encabeza la lista del PSOE.





Herida en su sensibilidad, y al contemplar que un primer ministro de un país europeo, de derechas, era abatido a tiros por un escritor de izquierdas, dijo que había que tener cuidado con los discursos de los partidos, sobre todo los partidos de derechas. Fíjate, yo que creía que había que tener cuidado con que los escritores de izquierda no cogieran pistolas y tiraran a matar contra los políticos de derechas, y resulta que es que la culpa la tiene la derecha, porque incita al odio.

Entendido, doña Teresa, la culpa no es del asesino de izquierdas, sino de los oradores de la derecha, que no tienen cuidado con la lengua. Según ese análisis intelectual, la pobre chica que es violada por un grosero forzador, la culpa no es del criminal, sino de la pobre chica por salir a la calle en minifalda.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En los mítines de las campañas electorales, que se celebran en España, los que son atacados, insultados y, en ocasiones, forzados a marcharse a otra parte, son los partidos de derechas. Y la culpa no es la izquierda que les ataca, les insulta y les fuerza, sino de su oratoria que excita la violencia de la izquierda, como la ignorante chica de la minifalda excita la lujuria del macho bruto.

Entendido, doña Teresa, suprimamos los partidos de derechas para que no inflamen la violencia, y tendremos la fiesta en paz. En cuanto llegue a Estrasburgo, allí, en el Parlamento de la Unión Europea, tendrá ocasión de mostrar su interesante teoría para evitar que nadie de izquierdas se excite cuando escuche hablar a alguien de derechas: suprimamos los partidos de derechas. Lo va a tener difícil, porque en la mayor parte de la UE los gobiernos son de derechas, pero coja el teléfono y presione a los parlamentarios, que no serán tan rebeldes como Jordi Sevilla, cuando usted le presionaba.

Por cierto, doña Teresa, cuando dijo que no subiéramos la calefacción más de 19 grados, yo le desobedecí. Gracias a eso no me acatarré, porque soy propenso. No a desobedecer, sino a acatarrarme. Abríguese en Bruselas.





Las 'fotografías del día' de la semana de Luis del Val

Luis del Val sobre el 12-M: “Es como ver la repetición de un partido, contemplado ya muchas veces"

Luis del Val: “Cuánto nos costará que sea presidente de la Generalitat, Salvador Illa”

Luis del Val a Lambán: "Honorables gestos como el suyo salvan la honradez de una sociedad"