Paunovic tiene claro el Oviedo que quiere ver: "El de la primera parte contra el Barça y la segunda contra el Valencia"

El técnico insiste en centrar la atención en el partido ante el Levante y, aunque se muestra molesto, resta importancia al poco tiempo de descanso y a la expulsión de Ilic: "No hay excusas"

Paunovic en la sala de prensa del Tartiere
Deportes COPE Asturias

Rueda de prensa de Paunovic antes del partido ante el Levante

Borja García

Oviedo - Publicado el

1 min lectura

Los puntos conseguidos ante el Valencia entre semana suponen un gran balón de oxígeno para el Real Oviedo. Los azules se han quitado un peso de encima, pero Paunovic no quiere que esa sea la sensación. Por eso ha aprovechado la rueda de prensa previa al encuentro contra el conjunto granota para volver a insistir en la importancia del partido. 

