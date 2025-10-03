Paunovic tiene claro el Oviedo que quiere ver: "El de la primera parte contra el Barça y la segunda contra el Valencia"
El técnico insiste en centrar la atención en el partido ante el Levante y, aunque se muestra molesto, resta importancia al poco tiempo de descanso y a la expulsión de Ilic: "No hay excusas"
Borja García
Oviedo - Publicado el
1 min lectura
Los puntos conseguidos ante el Valencia entre semana suponen un gran balón de oxígeno para el Real Oviedo. Los azules se han quitado un peso de encima, pero Paunovic no quiere que esa sea la sensación. Por eso ha aprovechado la rueda de prensa previa al encuentro contra el conjunto granota para volver a insistir en la importancia del partido.
"Peinado está defendiendo un principio fundamental de la democracia: que la justicia es igual para todo el mundo, incluida la esposa del presidente"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h