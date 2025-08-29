Javi López, potencia para la banda izquierda del Oviedo: "Es una bestia física"

Javi López está a punto de convertirse en nuevo jugador del Real Oviedo. El lateral izquierdo de la Real Sociedad ha alcanzado un principio de acuerdo con el club carbayón para llegar cedido hasta final de temporada al Carlos Tartiere.

En el capítulo de este viernes en Deportes COPE Asturias, Mauri Idiákez, periodista de COPE San Sebastián, ha analizado el movimiento. "Lo tenía casi hecho con el Betis, según el Diario Vasco, pero se va a ir cedido al Oviedo. Me sorprende mucho esta decisión porque la Real Sociedad pagó más de 6 millones de euros por este jugador. En Donosti están pasando cosas muy raras", explica.

"Aihen Muñoz, su competencia en la Real Sociedad, le definió como una bestia física. Recuerdo esa primera frase de Aihen, que flipó con como entrenaba. Con el balón destaca, pero debe tener algún problema con balón que haga que Sergio Francisco no confíe en él", comenta Mauri Idiákez sobre el que apunta a ser nuevo lateral izquierdo del Real Oviedo.