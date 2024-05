Dubasin, en su mejor momento: "Estuve agobiado, pero ahora estoy focalizado en hacer historia"

El Real Oviedo sigue enfocado en su próximo compromiso en el Carlos Tartiere. Este domingo (16:15 horas) los azules reciben al Real Zaragoza en un duelo de objetivos diferentes. Los maños, buscando la tranquilidad definitiva, cinco puntos por encima del descenso. El Oviedo, quinto clasificado, buscará mantener su puestos de playoff de ascenso.

Entrenamiento y rueda de prensa de Dubasin

El conjunto de Luis Carrión ha trabajado este jueves en El Requexón. Antes de la sesión, Jonathan Dubasin ha comparecido ante los medios de comunicación en sala de prensa.





Victoria en Huesca. "Eran tres puntos muy importantes para la cabeza y la clasificación. Hemos cogido confianza después de dos derrotas y veo al equipo con muchas ganas y mucha ilusión".

Próximo rival: Zaragoza. "Ahora mismo da igual el equipo al que te enfrentes porque todos se juegan cosas muy importantes. A los equipos de arriba les cuesta ganar. No hay favoritos a estas alturas de la temporada. Vamos con nuestro trabajo, nuestras armas y nuestras ideas a ganar el partido. Debemos pensar en nosotros y no focalizar nuestra energía en los demás".

Minutos ante el Huesca. "Fueron mis mejores minutos. Llevaba algunos partidos haciendo buenos minutos. Me encontré muy bien en Huesca, con espacios y confianza. Es un momento muy importante y tengo que dar mi mejor nivel para ponerle las cosas difíciles al míster. Quiero prolongar este momento".

Jugar como segundo delantero. "Ahí me siento muy cómodo. Puedo bajar a recibir, pero también ir al espacio que es mi mejor virtud. Donde me ponga el míster tengo que trabajar al máximo para ayudar al equipo. Tenemos cuatro finales por delante y todo el equipo tiene que estar metido".

Competencia para jugar. "Eso es bueno para el jugador si lo llevas bien. Te hace ser mejor, trabajar más. Lo importante es mejorar cada día, para eso trabajamos cada semana".

Estado físico y mental. "Todo está en la cabeza, estoy de acuerdo con el míster cuando dice eso. Estamos trabajando muy bien durante la semana, no veo a los compañeros cansados".

Nervios para la recta final. "Más que nervios veo ganas e ilusión en la gente. La gente nos transmite mucho apoyo y tenemos que tener esas ganas e ilusión por el playoff. No tenemos miedo a nada, tenemos ganas de todo".

Recibimiento al equipo para el domingo. "Es una afición increíble, volcada con el equipo. Están los noventa minutos animando, son una parte fundamental del equipo. Cuando jugamos en casa son el jugador número 12 y los equipos que vienen a jugar aquí notan que están fuera de casa. Como jugador lo notas mucho".

Agobio con el gol. "Un delantero vive de los goles. Sí que tuve una época de estar más agobiado y se vio que no estaba fino, no me salían las cosas. Ahora estoy focalizado en hacer historia aquí y ayudar al equipo".

Objetivo de temporada. "Vine para ayudar al equipo, para demostrar que soy un jugador válido para estar aquí y llevar al equipo a Primera. Quedan cuatro partidos pero el más importante es el de Zaragoza".