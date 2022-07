"En 2013, CARSO tiene la idea de dar un paso atrás y al final cambia de idea. Ahí vi que iba en serio"

La salida de CARSO y el desembarco de PACHUCA marca el presente del Real Oviedo. Después de casi diez años de propiedad mexicana, tras la llegada al club en Segunda B y estabilizarlo en Segunda, el ciclo de CARSO se apaga. Una de las personas que tuvo que ver con esa llegada es Marcos López, colaborador de COPE, que vivió de cerca lo sucedido en 2012 y que valora en Deportes COPE Asturias de forma positiva la etapa de Arturo Elías en el conjunto azul.

Se acaba así el tiempo de CARSO y se abre una nueva era, en la que PACHUCA llevará las riendas, un movimiento que Marcos López interpreta como positivo: "CARSO permanece, así que ahí tranquilidad. Casi diez años que se han pasado muy rápido. Las sensaciones son agridulces. Por un lado, la alegría de saber que Arturo está convencido de que es el impulso que necesitaba el Oviedo para seguir creciendo. Y también la sensación de que tendríamos que haber aprovechado muchísimo más la presencia de CARSO. Lo hicieron todo por el Oviedo. Hay que estar siempre agradecidos".

Marcos López fue una de las personas que tuvo que ver con la llegada de CARSO en 2012, y que también ayudó en los momentos de flaqueza, como él mismo desveló: "En octubre de 2013 hay un movimiento en el que CARSO ve dificultad y se empieza a plantear la salida. Me cogí un avión a México y estuve allí, me acompañó Jorge Menéndez Vallina. La idea era dar un paso atrás. Había pérdidas anuales constantes, no estar en el fútbol profesional era un pozo... Después de esa semana, CARSO cambió de idea, cogieron energía y tiraron del club. Arturo es un oviedista más, ha hecho lo mejor. Podría haber vendido a un grupo chino, árabe... Creo que elige la mejor opción para el Oviedo, para el desarrollo de un grupo serio. Con este paso se demuestra que son oviedistas y que no han mirado por el ego".

Un punto de inflexión en la etapa de CARSO, que luego se vio respaldado con la llegada de buenos resultados: "Fue un momento de dificultad. Se generaron cosas inesperadas cuando todo tendría que ser viento a favor. Había que conectar dos mundos, a muchos kilómetros. Una cosa es comprar un club y luego construir, darle formato. Volver al pasado es tontería. Los méritos, los rumores, el no dejar hacer... No sé explicarlo. Esas cosas tienen que quedar en el pasado. Ese es el momento en el que me di cuenta que Arturo iba a hacer grande al Real Oviedo. Vi que la cosa iba en serio, que se había salvado un match ball".

La valoración de la etapa de CARSO por parte de Marcos López es positiva, aunque con la sensación de que se podía haber llegado más lejos: "Disfruté de CARSO y desconozco qué ha fallado. Es una etapa que se va y empieza otra, aunque ellos de momento permanecen. Con una mirada constructiva, deberíamos haber llegado a mucho más. Tenemos la potencia de que cuando estamos unidos somos fuertes y cuando eso se traduce en oviedismo creo que se tendría que haber aprovechado".

Ahora será la era de Grupo PACHUCA, que también tiene una notable experiencia en el mundo del fútbol: "PACHUCA tiene un carácter propio especial y único. Tienen muy clara su identidad y viene de muchísimo tiempo atrás. Cuando hablas de PACHUCA sabes lo que son y lo que hacen. Seguramente aportará estructura, crecimiento... Una visión muy clara del fútbol. Es un impulso más".