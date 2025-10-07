El cine del futuro aterriza en Avilés: un nuevo formato que "llega para quedarse"

Las gafas de realidad virtual cada vez son más comunes en algunas aplicaciones. Sobre todo en experiencias inmersivas o videojuegos, aunque también por ejemplo en recursos turísticos. También empiezan a llegar al cine. Y hasta el viernes, en horario de 17:00 a 20:00, en la Factoría Cultural de Avilés se puede experimentar viendo cuatro cortos con las gafas de realidad virtual, dentro de la programación del 'Avilés Acción'. Ana Bravo, directora gijonesa, ya trabaja con ello y una de sus creaciones, 'Intacto', se puede ver estos días en la Factoría Cultural. Explica en COPE Avilés cómo es la experiencia: "Estás dentro de la película".

EFE Un usuario de unas gafas de realidad virtual

¿cÓMO ES EL PROCESO?

Cuatro creaciones se podrán ver dentro de esta programación de realidad virtual en el cine. Una de ellas es 'Intacto', el corto de Ana Bravo. La propia directora explica qué siente el espectador una vez que se pone las gafas de realidad virtual: "Te vas a poder situar dentro de la escena en la que ocurre la acción". Lo que muchas veces uno ha soñado al ver una película, una serie o un anuncio. Estar dentro. Hay que pulir el formato, pero ya empieza a crecer... Y eso que técnicamente, a la hora del proceso de producción, tiene dificultades: "Nace para investigar y ver cómo el formato tradicional se traslada al formato 360 grados. Estas cámaras graban todo el espacio, todo alrededor, entonces no puedes ocultar nada. No como en los rodajes tradicionales, en los que lo que hay detrás de cámaras no sale. Esa es la principal dificultad. Y luego, que son tomas que no van de corte de plano a corte de plano haciendo una escena. Es toda la escena de golpe". Es decir, como si fuera un gran plano secuencia.

Ayto Avilés Una imagen de la Factoría Cultural de Avilés

¿Llega para quedarse?

La duda es si este nuevo formato se consolidará y ganará hueco en el mundo del cine. Ana Bravo cree que sí: "Yo creo que formará parte de la decisión del espectador. Que podemos elegir ir al cine, ver una serie en casa e ir a ver algo en realidad virtual, porque quieres estar dentro. El formato va a formar parte de la decisión". Aunque reconoce que todavía hay que pulir detalles: "Cuando se libere un poco más el dispositivo de las gafas... Ya es accesible, pero le falta algo de evolución para que no sea tan aparatoso, que no sea como ponerse el casco de la moto". En los primeros días de la muestra está recibiendo numerosas visitas. Y dice la directora, que hasta que no lo pruebas, no te lo imaginas: "Por mucho que te cuenten, si no te las pones, no te das cuenta de lo que es".