Las calles de Avilés se convierten en un gran plató de cine: ¿qué se está grabando?

Si uno ha paseado durante estos días por el casco histórico de Avilés, sobre todo durante las mañanas, habrá visto a grupos de adolescentes con el móvil en la mano o con alguna cámara de vídeo por diferentes ubicaciones de la ciudad. Son grupos de chavales que están participando en el 'Avilés 72 horas', un proyecto que va de la mano del 'Avilés Acción Film Festival' que acogerá la ciudad en octubre y que busca potenciar la cultura y las actividades audiovisuales entre los jóvenes. Primero reciben una formación en las aulas. Y posteriormente comienza el proceso. Tienen 72 horas para grabar, montar y entregar el cortometraje y que sea valorado por el jurado.

récord de participación

Una iniciativa que agrupa a dos centenares de alumnos de cinco centros diferentes y que permite también conocer de manera más cercana cuáles son las preocupaciones de la juventud, como explica David Rodríguez Muñiz, cineasta avilesino y encargado de tutorizar a los chavales durante este proyecto: “Muchas veces tendemos a querer expresar lo que a nosotros nos gustaría que ellos contaran, cuando en realidad tienen un mundo muy rico interior. Tratan temas que les preocupan como relaciones interpersonales en el instituto, temas de acoso escolar... Y también temas que atañen ya a todos, como las guerras o la inmigración. Son personas muy sintientes”. Entre los escenarios elegidos, destacan sobre todo el Parque Ferrera y los arcos de Galiana.

Ayto Avilés Una imagen de la calle Galiana, uno de los escenarios más elegidos por los participantes

¿cómo lo hacen?

Tienen libertad para el guion, montaje y por supuesto también para la grabación. La gran mayoría, el 95% la hacen con el teléfono móvil. Y es que el avance de la tecnología hace que no sea descabellado pensar ya en producciones cinematográficas hechas con el móvil. De hecho ya hay alguna, aunque entraña algunos aspectos muy difíciles de solucionar, como explica el propio David Rodríguez Muñiz: “Hay muchos matices. No solo el teléfono que se use. La óptica, el sonido... No todo es tan sencillo como se puede pensar”.

Ayto Avilés La actriz Aída Valladares, el director del festival Javier Mediavilla y la concejala de Cultura, Yolanda Alonso

el festival llegará en octubre

El 'Avilés 72 horas' sirve como apetitivo del 'Avilés Acción Film Festival', que llenará de nuevo Avilés de actividades y de proyecciones cinematográficas. En la vigesimocuarta edición, caminando hacia las bodas de playa, el certamen llega este año con récord de proyecciones, con 33 cortometrajes. El festival arrancará el 4 de octubre y se cerrará con la gala de clausura el 11 de octubre. Este año destaca la colaboración con el Festival de Cine Internacional de Buenos Aires. Para el director del festival, Javier Mediavilla, es la edición “más ambiciosa hasta la fecha, que consolida Avilés Acción como un punto de referencia”. Continúa siendo certamen calificador para los Goya.