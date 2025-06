Una avilesina que escribe cuentos clásicos con final alternativo: “Hay que conocer la historia de verdad para saber el porqué”

Los cuentos infantiles han acompañado la vida de los más pequeños durante el paso de los años. Los hay más y menos clásicos. Algunos han ido pasando generaciones y siguen vigentes. La avilesina Cruz Fernández Heres, coordinadora del albergue de personas sin hogar de la ciudad, se ha propuesto versionar algunos de ellos. Para destruir mitos. La inspiración le llega también desde su día a día, que comparte con numerosas y diferentes realidades. Todo parte cuando junto a usuarios del albergue empieza a hacer sesiones de cuentacuentos por los colegios y centros sociales de Avilés. Ahí nace la inspiración y la idea de juntarlos en 'Ahora cuéntame un cuento que sea real'.

Un título que ejemplifica lo que busca la autora. Buscar otra versión a muchos mitos que llevan años sobre la mesa, como explica en COPE Avilés: “El patito puede ser feo o no. ¿Quién determina eso? Lo que está claro es que no quiere ser cisne y quiere ser pato, tal cual es. El lobo siempre es el malo. A veces la maldad no está en el que pensamos que es el malo” Y ponía más ejemplos de lo que recoge el cuento: “La Lechera, que tiene que dejar de soñar y poner los pies en la tierra... Pues a lo mejor hay que atreverse a soñar. ¿Por qué mentía Pinocho? Si alguien miente, sobre todo un niño es por algo. ¿Y por qué eso de sentirse de madera? Todos estos cuentos invitan a conversar y a dialogar de muchas realidades sociales”.

COPE Cruz Fernández Heres durante una presentación del libro

Cruz Fernández Heres presenta estos días su libro en Salinas y Piedras Blancas. Un libro que llega con el fin de dar qué pensar, de desmontar mitos: “Es una manera de hacer reflexionar y de intentar demostrar que las cosas no siempre tienen que ser como se cuentan. Hay muchas realidades que damos por supuestas y creamos mitos o que magnificamos... Y a veces las cosas son de manera diferente. Hay que conocer la historia de verdad para saber el porqué. Y los cuentos tienen finales diferentes de cuentos que creemos que sabemos”.

Su trabajo como coordinadora del albergue de personas sin hogar de Avilés le hace vivir a diario realidades muy diversas. Y gracias a esa convivencia, con el paso de los años, ha ido reforzando esa teoría: “En mi día a día me encuentro con mucho patito feo que es bellísimo y con mucha persona tildada de lobo que son verdaderos corderos”. El proyecto nace de los cuentacuentos que la propia Cruz junto a los usuarios del albergue fue representando por diferentes puntos de Avilés: “Son cuentos vivos porque los contamos por muchos sitios, por colegios, por centros sociales, en la Casa de la Cultura, en la Noche Blanca... La gente me decía que estaban muy chulos y que los editáramos”. En formato cuento, pero con destino también adulto: “Son cuentos infantiles pero que tocan realidades de adultos. Y más de una persona me ha dicho que parece un cuento de adultos. Ojalá todos los adultos supiéramos encarnar los mensajes de los cuentos de los niños. Son versiones para los niños, pero que los alumnos podemos aplicar”.