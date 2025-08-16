Con un sencillo acto y en la intimidad familiar, Aragón se ha despedido de quien fuera su presidente durante ocho años

Palabras del presidente Jorge Azcón en recuerdo de Javier Lambán en el tanatorio de Ejea de los Caballeros.

A las 13.00 ha tenido lugar en el crematorio del cementerio de Ejea de los Caballeros, su localidad natal, un acto de carácter privado para dar el último adiós a Javier Lamban.

DGA El presidente Jorge Azcón a las puertas del crematorio del tanatorio de Ejea de los Caballeros.

Por expreso deseo de la familia, no habrá grandes actos de homenaje ni tampoco se ha instalado la capilla ardiente en la sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza, como se ha hecho en el caso de otros ex presidentes fallecidos.

EUROPA PRESS La secretaria regional del PSOE y portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, y la alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero.

Ha sido un acto sencillo, íntimo y muy reducido en cuanto a presencia de asistentes. Solamente han acudido familiares y amigos. A nivel institucional sólo han estado acompañando a la familia, dos representantes: el presidente del Gobierno de Aragón Jorge Azcón, en nombre de todos los aragoneses y la alcaldesa de la localidad natal de Lambán, Ejea Teresa Ladrero, en representación de todos los ejeanos y paisanos del ex presidente socialista

EUROPA PRESS Lambán en su última aparición pública, el pasado mes de julio, con motivo de la presentación de su retrato oficial.

Numerosas personalidades del mundo de la política, la empresa y la cultura pasaron tanto en la tarde de ayer como esta mañana por el velatorio en el tanatorio de Ejea.

"Lambán no rebló ante la injusticia, mantuvo su palabra y se esforzó hasta su último día por mejorar nuestra tierra" Jorge Azcón Presidente de Aragón

PRIMERO DE LOS TRES DÍAS DE LUTO OFICIAL EN ARAGÓN

Este sábado ha sido el primero de los tres días de luto oficiales decretados por el Gobierno de Aragón en señal de duelo por la muerte de Lamban. Además, las banderas ondearán a media asta con crespón negro en los edificios oficiales hasta el lunes.

EUROPA PRESS Banderas del balcón del Ayuntamiento ondeando a media asta.

La familia ha solicitado que se respete el carácter privado y sobrio de la despedida al que fuera presidente de la comunidad durante dos legislaturas, agradeciendo de antemano las muestras de cariño y respeto recibidas desde el fallecimiento de Javier Lambán.

Aunque por expreso deseo de la familia y del propio Lambán, no se va a celebrar ningún gran acto en su memoria, el presidente Jorge Azcón no descarta que el día que se coloque el retrato que le pintó Sor Isabel Guerra para la galería de ex presidentes de Aragón del Edificio Pignatelli, se aproveche de acuerdo con la familia, para realizarle un pequeño homenaje.

COPE Retrato de Lambán que pintó la religiosa Sor Isabel Guerra, más conocida como "la monja pintora".

Lambán, nacido en Ejea de los Caballeros en 1957, desempeñó un papel decisivo en la política aragonesa y española, dedicando su vida al servicio público con compromiso, diálogo y defensa de los intereses de Aragón. Fue presidente de esta comunidad autónoma durante dos legislaturas completas, entre los años 2015 y 2023, además de alcalde de su localidad natal Ejea de los Caballeros, presidente de la Diputación provincial de Zaragoza y diputado en las Cortes de Aragón.

EUROPA PRESS Bandera de Aragón ubicada en la plaza Aragón de Zaragoza, ondeando a media asta,

COMUNICADO DE PÉSAME DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

Desde el Gobierno de Aragón han transmitido su más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros, así como a todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y compartir su vocación de servicio.

"Lambán ejerció con abnegada dedicación la más alta responsabilidad pública" Jorge Azcón Presidente de Aragón

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha expresado su reconocimiento y gratitud al expresidente del Ejecutivo autonómico en las legislaturas IX y X, Javier Lambán, por su "noble dedicación al servicio de los aragoneses".

EUROPA PRESS El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha lamentado el fallecimiento de su antecesor, Javier Lambán.

"Su recuerdo nos congrega para testimoniar nuestro pésame, nuestra compañía y nuestra solidaridad con su familia y con sus amigos", ha indicado Azcón.

Lambán ejerció con "abnegada dedicación" la más alta responsabilidad pública y, al tiempo, el máximo honor al que puede acceder un aragonés, ha comentado Azcón. "Su honradez, entrega y honestidad en el ejercicio de sus obligaciones como presidente de todos nosotros merece el respeto y el aprecio de las gentes de bien".

EUROPA PRESS El Gobierno regional le concedió a Lambán la Medalla de Aragón en la festividad de San Jorge 2024.

Su legado lleva el sello -según Azcón- de su defensa "inquebrantable, valiente y tenaz del bien general de los intereses de Aragón por encima de cualquier otra consideración"; y de su "amor inquebrantable a España".

Según el presidente del Gobierno, Jorge Azcón, “Lambán no rebló ante la injusticia, mantuvo su palabra y entregó con largueza, hasta su último día, su esfuerzo por mejorar nuestra tierra para las siguientes generaciones. Fue ciudadano ejemplar y fiel y leal servidor de Aragón. Descanse en paz". Como solía decir Lambán cuando fallecía algún compañero de partido, alguna personalidad destacada o alguien por quien sentía un especial aprecio: "Presidente, que la tierra te sea leve".