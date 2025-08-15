Fallece Javier Lamban, expresidente socialista de Aragón, a los 67 años por un cáncer

El expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha fallecido este viernes, víctima del cáncer que padecía desde febrero de 2021. Su deceso ha tenido lugar en su localidad zaragozana natal, Ejea de los Caballeros.

Fue el propio Javier Lambán quien el 15 de febrero de 2021 hizo público que había sido diagnosticado un cáncer de colon y de forma inmediata comenzó un tratamiento en la sanidad pública.

Presidente de aragón y crítico con sánchez

Lambán fue presidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023. Además, presidió la diputación de Zaragoza entre el año 1999 y 2011.

Javier Lambán ha sido una de las voces más críticas del PSOE contra los pactos con el independentismo. Se mostró públicamente contrario a la Ley de Amnistía, así como a la financiación singular. De hecho, en 2024, el partido abrió un expediente contra el expresidente aragonés por romper la disciplina de voto en el Senado al no acudir a la votación en la Cámara Alta.

Después de 40 años en la política institucional, el 29 de enero de este mismo año anunció su dimisión como senador autonómico. Lo hizo a través de una publicación en X, donde decía: "Guiado siempre por la vocación de ser útil a mi pueblo, a Aragón y a España. Desde otros ámbitos, seguiré haciéndolo". Fue secretario general del PSOE de Aragón, donde fue sustituido por Pilar Alegría.

Sánchez dice que deja "una huella imborrable"

Nada más conocerse la noticia de la muerte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallecimiento del expresidente de Aragón Javier Lambán, cuya trayectoria y compromiso dejan una "huella imborrable".

En un mensaje en X, el también secretario general de los socialistas ha señalado que ha recibido con gran pesar la noticia del fallecimiento de su compañero de partido, al tiempo que traslada a su familia y seres queridos sus condolencias.