Las piraguas llenarán de color las aguas del río Cinca en Aragón, en una edición de récord del Descenso Internacional

Entrevista a David Sorolla, responsable de Deportes de la comarca del Bajo Cinca.

Ya está todo listo para que las piraguas vuelvan a surcar las aguas del rio Cinca en el tradicional descenso internacional que se va a celebrar este domingo 24 de agosto y que este año espera contar con una mayor asistencia que otros años.

Ya hay inscritas unas 600 personas: 360 participantes en la modalidad popular y 150 en el apartado competitivo. Esta cifra podría aumentar considerablemente, pues una buena parte se apunta el último día.

DESCENSO DEL CINCA Imagen de archivo del Descenso Internacional del Cinca.

Vigésimo sexta edición de esta gran cita deportiva que este 2025 espera batir todos los récords de participación tanto en la modalidad de competición como en la popular, así como la asistencia de público.

DESCENSO DEL CINCA Imagen de archivo del Descenso Internacional del Cinca.

Cada cinco minutos saldrán unos 80 palistas, de esta forma la salida de esta prueba se hará de una forma más dinámica y atractiva para el espectador.

El Descenso Internacional del Cinca es sin duda todo un espectáculo. Una cita que se organiza entre otros, con la ayuda de la Comarca del Bajo Cinca, ayuntamientos como los de Fraga, Torrente de Cinca, Mequinenza o la Federación Aragonesa de Piragüismo. Además, se de trata de una actividad declarada de Interés Turístico en Aragón.

DESCENSO DEL CINCA Imagen de archivo del Descenso Internacional del Cinca.

Cientos de piragüistas llenarán de color las aguas de este río en una edición que va a superar todos los récords. Al tratarse de una competición de carácter internacional, hay palistas llegados de otros países como Argentina, Australia y Portugal.

DESCENSO DEL CINCA Imagen de archivo del Descenso Internacional del Cinca.

Esta prueba no solo es un referente deportivo. También es un importante escaparate de esta comarca a nivel turístico y económico. Recordamos que la salida en la modalidad de competición será el domingo 24 a las 9.30 de la mañana, y que diez minutos más tarde comenzará la popular.

Tras el paso por Torrente de Cinca, se espera que los primeros participantes lleguen a Mequinenza entre las 10.45 y las 11.00 de la mañana.