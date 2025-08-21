COPE
Podcasts
Zaragoza
Zaragoza

Las piraguas llenarán de color las aguas del río Cinca en Aragón, en una edición de récord del Descenso Internacional

Esta prueba que celebra este año su vigésimo sexta edición, no solo es un referente deportivo, sino también un escaparate de la comarca del Bajo Cinca a nivel turístico y económico

Imagen de archivo del descenso del Cinca.
00:00
Descargar
HERRERA EN COPE

Entrevista a David Sorolla, responsable de Deportes de la comarca del Bajo Cinca.

Enrique Pérez

Zaragoza - Publicado el

2 min lectura

Ya está todo listo para que las piraguas vuelvan a surcar las aguas del rio Cinca en el tradicional descenso internacional que se va a celebrar este domingo 24 de agosto y que este año espera contar con una mayor asistencia que otros años. 

Ya hay inscritas unas 600 personas: 360 participantes en la modalidad popular y 150 en el apartado competitivo. Esta cifra podría aumentar considerablemente, pues una buena parte se apunta el último día.   

Imagen de archivo del Descenso Internacional del Cinca.

DESCENSO DEL CINCA

Imagen de archivo del Descenso Internacional del Cinca.

Vigésimo sexta edición de esta gran cita deportiva que este 2025 espera batir todos los récords de participación tanto en la modalidad de competición como en la popular, así como la asistencia de público.

Imagen de archivo del Descenso Internacional del Cinca.

DESCENSO DEL CINCA

Imagen de archivo del Descenso Internacional del Cinca.

Cada cinco minutos saldrán unos 80 palistas, de esta forma la salida de esta prueba se hará de una forma más dinámica y atractiva para el espectador.

El Descenso Internacional del Cinca es sin duda todo un espectáculo. Una cita que se organiza entre otros, con la ayuda de la Comarca del Bajo Cinca, ayuntamientos como los de Fraga, Torrente de Cinca, Mequinenza o la Federación Aragonesa de Piragüismo. Además, se de trata de una actividad declarada de Interés Turístico en Aragón

Imagen de archivo del Descenso Internacional del Cinca.

DESCENSO DEL CINCA

Imagen de archivo del Descenso Internacional del Cinca.

Cientos de piragüistas llenarán de color las aguas de este río en una edición que va a superar todos los récords. Al tratarse de una competición de carácter internacional, hay palistas llegados de otros países como Argentina, Australia y Portugal.

Imagen de archivo del Descenso Internacional del Cinca.

DESCENSO DEL CINCA

Imagen de archivo del Descenso Internacional del Cinca.

Esta prueba no solo es un referente deportivo. También es un importante escaparate de esta comarca a nivel turístico y económico. Recordamos que la salida en la modalidad de competición será el domingo 24 a las 9.30 de la mañana, y que diez minutos más tarde comenzará la popular. 

Tras el paso por Torrente de Cinca, se espera que los primeros participantes lleguen a Mequinenza entre las 10.45 y las 11.00 de la mañana.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS ZARAGOZA

COPE MÁS ZARAGOZA

En Directo COPE ZARAGOZA

COPE ZARAGOZA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 21 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking