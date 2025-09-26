La pescadería de Zaragoza que trae a tu mesa lo mejor de cada lonja

Entrevista a Carlos Bucci, de la pescadería El Faro de la Bozada

En la calle María Guerrero de Zaragoza, la pescadería El Faro de La Bozada se ha convertido en una referencia para los amantes del buen pescado desde que abrió en septiembre de 2002. Al frente está Carlos Bucci, quien explica que su vínculo con el oficio comenzó a los 16 años por su hermana, casada con un pescadero de toda la vida.

Un mostrador repleto de variedad

El mostrador de este negocio familiar es un reflejo de la riqueza marina. Se pueden encontrar desde mariscos frescos como almejas, mejillones y berberechos para arroces, hasta una cuidada selección de pescados de cultivo como trucha, lubina, dorada y rodaballo.

La oferta se completa con una impresionante variedad de pescados salvajes que incluye pescadillas de diferentes tamaños, merluza, gallos, bonito de temporada, bacalao, rape, emperador, chicharro, calamares, chipirones, salmón y salmonetes, entre otros.

El origen del producto: de la lonja a la mesa

Una de las claves de su éxito es la calidad y el origen del género. "Tenemos un lugar privilegiado, unos mayoristas sensacionales", afirma Bucci. A Zaragoza llegan a diario camiones desde los puertos más cercanos como los del País Vasco o Tarragona, pero también de Galicia, Asturias, Cádiz o Huelva, e incluso desde destinos internacionales como Holanda y Dinamarca.

Pescadería El Faro de La bozada

El producto varía según la estación. Bucci destaca que todavía estamos en temporada de bonito, un pescado que "va buscando el calor" y migra cuando las aguas se enfrían. Otro ejemplo es la anchoa del norte, aunque gracias a las capturas del Mediterráneo se puede encontrar casi todo el año, si bien las mermas en las capturas pueden condicionar su precio.

Carlos Bucci anima a consumir pescado, no solo por sus beneficios para la salud, sino también para apoyar al comercio local. "Es genial para la alimentación, para el cuerpo humano y para la vida de los pescaderos también, los comercios y de las tiendas especializadas", concluye.