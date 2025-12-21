El Parque de Atracciones de Zaragoza se moderniza sin cerrar sus puertas: "Habrá una montaña rusa para 500 personas cada hora"

El Parque de Atracciones de Zaragoza ha cerrado su temporada el pasado 14 de diciembre para dar comienzo a una profunda remodelación en la que se invertirán más de 17 millones de euros. Este ambicioso proyecto de modernización correrá a cargo de la familia Morte, gestora tradicional del complejo, en asociación con el grupo inversor argentino Fénix Entertainment, que cuenta con experiencia en el sector al poseer un parque de atracciones en Argentina.

Un proyecto por fases y sin cierres

Jesús Morte, vinculado al parque desde su inauguración hace 52 años, ha asegurado que la intención es no interrumpir la actividad. "Pueden estar seguros los zaragozanos que en ningún momento el parque de atracciones de Zaragoza se cerrará", ha afirmado. La estrategia consiste en zonificar el parque para acometer las obras por fases. De este modo, cuando se intervenga en un área, como la infantil o la de adultos, "estarán abiertos el resto de las zonas".

Morte reconoce que esta decisión afectará a la oferta total disponible, lo que "se va a notar desde el punto de vista económico". Sin embargo, la resolución está tomada para seguir prestando el servicio a los zaragozanos y visitantes. La apertura de la próxima temporada se mantiene en marzo, como es habitual, y los abonos estarán disponibles en enero, ya que durante el primer año las obras serán principalmente "de orden interno", centradas en la gestión de proyectos y licencias.

Nuevas atracciones y un pabellón tecnológico

La remodelación mantendrá la esencia del parque, renovando la mayoría de las atracciones existentes, pero también incorporará importantes novedades. Entre ellas destaca una nueva montaña rusa con capacidad para 500 personas por hora, un mini parque acuático y un "gran edificio tecnológico" con salas dedicadas al aire, el agua y el mar. El objetivo es que el parque siga siendo "un referente para nuestras familias de las comunidades autónomas cercanas".

Aunque las obras comienzan ahora, el gran cambio será perceptible más adelante. "Yo creo que a partir de 2027, los zaragozanos y quien nos visita notarán un cambio radical acorde con los tiempos", ha señalado Morte. El objetivo final, según sus palabras, es "hacer feliz a la gente que venga a nuestra parte".

El broche a 52 años de historia

El cierre de la temporada ha sido "muy simbólico", poniendo el broche a más de 50 años de entretenimiento. Para Jesús Morte, la efeméride es doble, ya que cumple 52 años trabajando en el parque, desde su apertura. Morte confiesa tener "una mezcla de emociones, de recuerdos, de nostalgia, de pena" al entrelazarse aspectos de su vida personal con la del recinto. A pesar de todo, se muestra satisfecho y, sobre todo, agradecido.

La reciente campaña de Navidad ha sido un éxito, con el parque "precioso" gracias a la iluminación mejorada durante los últimos cuatro años. La celebración de un concurso de villancicos congregó a 1.500 personas en un colofón "muy agradable". Este respaldo del público se suma a datos como los 35.000 escolares de fuera de Zaragoza que visitaron las instalaciones el año pasado, una cifra que demuestra el arraigo del icónico parque.