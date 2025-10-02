¿Cuáles serán las principales novedades con las que contará el nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza?

Entrevista al empresario Jesús Morte, sobre la reforma y ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza.

La única oferta que se ha presentado al concurso para adjudicar las obras de ampliación y reforma del Parque de Atracciones de Zaragoza ha sido el proyecto de la familia Morte.

La actual gestora de este parque de ocio, ha sido la única que ha optado al nuevo contrato. Y lo ha hecho mediante una alianza estratégica con el grupo argentino Fénix, especializado en espectáculos y experiencias de ocio a nivel internacional.

Esta oferta pasa por realizar una inversión inicial de 15 millones de euros que permitirá aumentar el número de atracciones y la oferta de espectáculos según ha explicado en COPE el empresario Jesús Morte, para convertir el parque en un referente, manteniendo su espíritu familiar.

“Hay muchas novedades. Además nuestra alianza estratégica con la multinacional argentina Fénix, ha multiplicado por tres la capacidad de tener una instalación que sea capaz de satisfacer a todos los que nos visitan y lo que tratamos es de que esas visitas se multipliquen también por dos, sea un referente no solamente en Zaragoza sino en Aragón y en todas las zonas geográficas en influencia” ha asegurado Morte.

A esa inversión inicial de 15 millones de euros se añadirán 200.000 euros más cada cinco años para continuar con la modernización de las instalaciones.

CUALES SON LAS PRINCIPALES NOVEDADES

Entre las novedades, se va a mejorar todo lo relacionado con la gestión del agua, la iluminación o el vallado del recinto. Se reformarán las atracciones más grandes, se añadirán diez más, se construirá un tren elevado que recorrerá todas las instalaciones y se integrarán en el recinto los actuales Pinares de Venecia.

Habrá toboganes acuáticos y se pondrá en marcha una nueva Montaña Rusa con loopings. La actual, se reformará de forma integral. También se modernizará la Torre de caída libre o atracciones míticas como la del Mississippi.

La superficie del Parque de Atracciones se ampliará en 15 hectáreas y el objetivo de los responsables de este proyecto es conservar los Pinares de Venecia en todo su esplendor. De hecho, formarán arte del atractivo, con un tren monorrail que recorrerá todo el complejo.

“Vamos a intentar salvar absolutamente todos los pinos -ha asegurado en COPE-, es decir, vamos a ser capaces de hacer innovaciones y que precisamente el bosque sea un atractivo más para quien nos visiten, conservándolo, haciendo que los árboles sean cada vez más más grandes y teniendo una jardinería que sirva de espectáculo”.

Las obras de reforma y ampliación comenzarán en 2026 y durarán 5 años. El parque seguirá abierto durante todo el proceso de remodelación. El complejo contará con espectáculos en vivo, incluidos musicales y obras de teatro, y tendrá un aforo máximo de 5.000 personas.