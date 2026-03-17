El marido y el amante de la mujer asesinada en Barbastro, detenidos por el crimen

La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Barbastro ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para Juan Julián S. S., pareja sentimental de María Paloma B. S., la mujer de 53 años hallada muerta el pasado 18 de enero en un barranco de Colungo (Huesca). El segundo detenido, Carlos Víctor S. A., su marido, ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares. Ambos están siendo investigados por un presunto delito de asesinato, en el marco de una supuesta trama para apropiarse del patrimonio de la víctima y de un familiar de esta.

En el auto, la magistrada María Pilar Guillén sostiene que existen “indicios racionales de criminalidad de notable consistencia” contra Juan Julián S. S., a quien investiga no solo por asesinato, sino también por un presunto delito de apropiación indebida o administración desleal. Además, la jueza ha impuesto al principal sospechoso una orden de alejamiento de 200 metros sobre José B. B., tío de la víctima, debido a su “situación de especial vulnerabilidad” y a los indicios de un posible “aprovechamiento patrimonial”.

Por su parte, Carlos Víctor S. A. deberá comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, tiene prohibida la salida del territorio nacional y se le ha retirado el pasaporte, aunque mantiene su condición de investigado como presunto autor del asesinato. Un tercer hombre que fue llamado a declarar ha quedado en libertad sin cargos después de que la jueza le retirara la condición de investigado.

Una trama económica para vaciar su patrimonio

La investigación de la Guardia Civil se centra en una trama económica como principal hipótesis del crimen. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), se han detectado transferencias bancarias desde las cuentas de la víctima y de su tío, de edad avanzada y en situación de dependencia, hacia las de Juan Julián S. S.. Estos movimientos refuerzan la tesis de un “posible vaciado y desvío de fondos en beneficio del investigado”.

Las pesquisas también ponen el foco en la obtención de un poder notarial por parte del principal investigado, cuya legalidad está siendo cuestionada en un informe adjunto a la causa. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha confirmado que la investigación apunta a una trama de enriquecimiento que “desemboca o desencadena también en un delito de homicidio”.

El caso, que inicialmente fue considerado un posible suicidio, dio un giro gracias a la labor de la Guardia Civil. La desaparición de María Paloma fue denunciada el 17 de enero y su cuerpo fue localizado un día después en el barranco de Las Palomeras. Sin embargo, las valoraciones forenses y policiales pronto cambiaron el rumbo. Beltrán ha elogiado el trabajo de los agentes, que "pudieron ir viendo determinado tipo de evidencias que apuntaba a que podía haber sido un asesinato".

Determinado tipo de evidencias apuntaban a que podía haber sido un asesinato" Fernando Beltrán Delegado del Gobierno en Aragón

Condena unánime y minutos de silencio

Las instituciones aragonesas han mostrado su más rotunda condena ante este crimen machista. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reafirmado este martes su “total rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres” y ha mostrado la "profunda tristeza y consternación" de su ejecutivo. Azcón ha participado en un minuto de silencio convocado a las puertas del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

Durante el acto, la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, ha asegurado que un asesinato así “refleja la necesidad de seguir redoblando esfuerzos” en la prevención y ha animado a las mujeres que sufren esta lacra a denunciar. “Hay unas instituciones y una sociedad que las quiere proteger”, ha afirmado, al tiempo que ha anunciado que el Gobierno de Aragón se personará en la causa como acusación popular para “actuar en representación de la sociedad aragonesa”.

Hay unas instituciones y una sociedad que quiere proteger a las víctimas" Mar Vaquero Vicepresidenta del Gobierno de Aragón

También se han guardado minutos en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de Zaragoza, Huesca y Teruel; así como a las puertas del Ayuntamiento de Barbastro, localidad de la fallecida, donde se han decretado dos días de luto oficial. Allí, la Junta de Portavoces ha emitido una declaración oficial en la que condena "esta muerte por violencia de género; traslada sus condolencias y apoyo a la familia y amistades de la víctima y acompaña en el dolor y comparte la indignación con familiares, amistades, vecinos y vecinas de Barbastro".

"Hechos como éste, unidos al sufrimiento que miles de mujeres viven cada día por la violencia de género, hacen que este Ayuntamiento se reafirme en la necesidad de continuar trabajando y aunando esfuerzos de las instituciones y ciudadanía en la lucha contra la violencia en general y hacia las mujeres en particular”, señalan.

Con María Paloma, ya son 13 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de año y la sexta en la provincia de Huesca desde que se tienen registros (2003). Actualmente, según datos oficiales, hay 668 casos activos en el sistema de seguimiento VioGén en la provincia.