La megacesta de Navidad de El Portal, valorada en 1.000 euros, ya tiene ganador

La esperada Cesta de Navidad de El Portal ya tiene dueño. Se trata de Joaquín González, un vecino de Tarazona que se ha convertido en el afortunado ganador de este premio valorado en 1.000 euros y repleto de productos gourmet. "Estoy supercontento", ha confesado el ganador tras conocer la noticia, que ha sido celebrada después de semanas de una masiva participación en el sorteo.

La cesta, de tres pisos de altura, ha impresionado a Joaquín por sus dimensiones. "Es hermosa, de verdad. No sé dónde la voy a meter, tendré que bajar a la cochera", ha comentado con humor. De hecho, el ganador ha acudido a recogerla con ayuda, consciente del gran volumen del premio que le esperaba.

Fiel al refrán de no vender la piel del oso antes de cazarlo, Joaquín ha explicado que intentó "no comentarlo mucho" hasta tenerla delante. Ahora que el premio "es real", planea compartirlo con sus seres queridos. "La repartiremos con amigos, con la peña, con la familia con la que nos juntamos el día 24 y con mis hermanos el día 25", ha asegurado.

Una tradición que no se pierde

El éxito del sorteo es un reflejo del buen momento que vive esta costumbre. Así lo ha confirmado José Antonio Ros, propietario de El Portal Alimentación, quien ha señalado que "la Navidad está yendo muy bien" y que la cesta "es algo que ha cogido fuerza". Ros ha destacado la ilusión que genera recibir un regalo de este tipo en estas fechas tan señaladas.

Según Ros, el regalo gastronómico se ha desestacionalizado, pero cobra un significado especial en Navidad. "Somos un país que agradecemos. Somos gastrónomos, nos gusta la comida, nos gusta que nos reconozcan", ha afirmado. La cesta se convierte en un símbolo de aprecio que encaja perfectamente con el espíritu de celebración familiar de la época.

La cesta te hace una ilusión de miedo" José Antonio Ros Propietario de El Portal Alimentación

Además, los gustos evolucionan hacia productos más selectos, ya que la gente disfruta al recibir artículos especiales que no forman parte de su compra habitual. Esta tradición, como ha recordado el propio Joaquín, "te hace una ilusión de miedo", un sentimiento compartido por muchos que ven en la cesta de Navidad el broche de oro de las fiestas.