Expulsan de España a un hombre condenado a 25 años por agredir sexualmente a sus hijas

Agentes de la Policía Nacional han ejecutado la expulsión de España de un ciudadano ecuatoriano que se encontraba en el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza) tras cumplir condena por delitos de agresión sexual continuada y abuso sexual continuado.

La expulsión se ha llevado a cabo el pasado 4 de marzo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza, en cumplimiento de una resolución administrativa dictada por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza en octubre de 2025.

Condenado a 25 años de prisión

El expulsado, un hombre de 55 años, fue condenado en febrero de 2010 a quince años de prisión por un delito de agresión sexual continuada y a diez años por un delito de abuso sexual continuado.

Según los hechos probados de la sentencia, el condenado agredió sexualmente de forma reiterada y prolongada en el tiempo a dos de sus hijas menores de edad durante varios años. Los hechos fueron denunciados por la madre tras conocer lo que estaba ocurriendo.

Prohibición de entrada en el espacio Schengen

El hombre ha permanecido ingresado en el Centro Penitenciario de Zuera desde su detención y puesta a disposición judicial en abril de 2008. En aplicación de la legislación vigente, tras su expulsión del país, tiene prohibida la entrada en España y en el resto de países del espacio Schengen durante un periodo de diez años.