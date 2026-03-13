Una psicóloga revela el perfil de los 'trolls' y las claves para protegerse del odio en redes

El odio en las redes sociales, los insultos y las coacciones se han convertido en una preocupación creciente. Para entender por qué hay gente que ataca desde el anonimato y cómo protegerse, la psicóloga Johana Alaminos ha explicado en la cadena COPE las claves de este fenómeno. El ciberacoso es un fenómeno complejo, donde el anonimato funciona como un escudo para los agresores.

El perfil del 'troll': más sádico que psicópata

Según Alaminos, la principal razón de estos ataques es la falta de consecuencias reales para el agresor, lo que provoca que se desinhiba y se sienta "libre para herir, provocar reacciones negativas, coaccionar, hacer daño, porque no tiene miedo a represalias ni legales ni sociales". Este anonimato les permite evadir cualquier responsabilidad sobre sus actos. Muchos de estos 'trolls' pueden sentir impotencia o frustración en su vida real y utilizan las redes para ejercer un control que no poseen, buscando sentirse superiores.

Al no ver la reacción de la víctima cara a cara, los acosadores la deshumanizan y la empatía desaparece. Ante la pregunta de si estos perfiles son de tipo psicópata, la experta matiza que presentan más bien rasgos de personalidad sádica. "Son personas que sienten placer, por así decirlo, al causar dolor a los demás", aclara.

Los trolls de internet son personas que sienten placer al causar dolor a los demás" Johana Alaminos Psicóloga

Proteger a los menores, una medida necesaria

Los adolescentes son los más vulnerables a este tipo de ataques, que pueden tener un impacto "mortal" en su bienestar, provocando ansiedad, depresión y aislamiento. Por ello, Alaminos considera "necesario" el plan del Gobierno de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La psicóloga insiste en la importancia de "protegerlos muchísimo" y de trabajar en "un entorno digital mucho más ético" y con más empatía.

Cómo blindarse ante los ataques en redes

Para una persona adulta que sufre ciberacoso, la psicóloga ofrece una "regla de oro": no responder. "No podemos entrar al trapo, no podemos estar respondiendo a esos ataques de odio", afirma Alaminos. Aunque reconoce que es difícil, la indiferencia reduce la motivación del agresor.

No podemos entrar al trapo, no podemos estar respondiendo a esos ataques de odio" Johana Alaminos Psicóloga

Además de ignorar, es fundamental utilizar las herramientas de las plataformas. La psicóloga recomienda ajustar la privacidad de los perfiles para limitar quién puede comentar, así como bloquear y reportar los comportamientos abusivos. También aconseja guardar pruebas, como capturas de pantalla, por si es necesario "denunciar a la policía cibernética", que persigue este tipo de delitos.

Finalmente, Alaminos subraya la importancia de un equilibrio saludable entre la vida digital y la real. "Tenemos que más desconexión online y más conectarse a la vida", señala, defendiendo la necesidad de recuperar las interacciones cara a cara, que se están perdiendo en favor de la vida en pantalla.