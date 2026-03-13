Detenido un hombre en el Sector Sur tras destrozar mobiliario con un hacha y manifestar que quería matar a su pareja

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad extranjera en el barrio del Sector Sur (Córdoba) que se acercó hasta un bloque de viviendas con un hacha en la mano, rompiendo las ventanas y el mobiliario y profiriendo amenazas. Según ha podido saber esta cadena por fuentes cercanas al operativo, los hechos ocurrieron en el Pasaje de Belalcázar, donde los vecinos alertaron de que un hombre, con una mochila de camuflaje, estaba rompiendo los cristales con un hacha.

Un dispositivo policial se personó en la zona tras recibir el aviso de que el hombre se había marchado hacía la calle Úbeda, donde activaron el operativo de detención. En ese momento, los agentes entraron en un forcejeo con él para tratar de quitarle la mochila mientras oponía resistencia. En el forcejeo, un agente resultó herido con un corte en la muñeca, y otro de ellos, con tres dedos fracturados.

amenazas de muerte a su pareja

Según indican las citadas fuentes, el detenido amenazaba continuamente con querer matar a su pareja, con la que tenía un hijo en común. El hombre, además, cuenta con antecedentes penales y ya ha sido detenido con anterioridad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:45 horas del pasado 8 de marzo y el hombre ya ha ingresado en prisión.