Un incendio en una vivienda de Badajoz obliga a desalojar a una treintena de vecinos

Varios afectados han sido atendidos por inhalación de humo mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona

Celia Lafuente

Mérida - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Un incendio declarado en una vivienda de Badajoz ha obligado a desalojar a una treintena de vecinos durante la jornada. El fuego, localizado en un edificio de la Avenida Fernando Calzadilla, y según el 112 de Extremadura y Cruz Roja, ha movilizado a un gran número de efectivos de emergencia para controlar la situación y atender a los afectados.

Amplio dispositivo de emergencias

El suceso ha requerido la activación de un completo dispositivo de seguridad y emergencias. Han intervenido en el lugar de los hechos efectivos de los Bomberos de Badajoz, la Policía Local y la Policía Nacional.

Asimismo, se han desplazado varias unidades sanitarias para prestar asistencia, entre ellas, una Unidad Medicalizada de Emergencia (UME), un Punto de Atención Continuada (PAC) y ambulancias de Soporte Vital Básico. Cruz Roja también ha movilizado dos de sus unidades para apoyar en las labores de atención.

Atención a los afectados y realojo temporal

En el lugar del incendio, varias personas han sido atendidas por los servicios sanitarios a causa de la inhalación de humo. Por su parte, los aproximadamente 30 vecinos que han tenido que abandonar sus hogares han sido trasladados a una zona de atención habilitada en la sede de Cruz Roja de la calle Museo.

Actualmente, los vecinos desalojados se mantienen a la espera de que los Bomberos de Badajoz confirmen que la estructura es segura para poder regresar a sus domicilios.

