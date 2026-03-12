Caos en la A-7 por el incendio de un camión

El incendio de un camión que transportaba bobinas de papel paralizó este jueves por la tarde la autovía A-7 a su paso por el municipio de Paterna. El siniestro, que tuvo lugar alrededor de las 17:30 horas en el kilómetro 324 del Bypass, justo en el entronque con la Pista de Ademuz (CV-35), y obligó al corte total de la vía en sentido Barcelona durante casi una hora, provocando un colapso circulatorio que se extendió hasta bien entrada la tarde.

El fuego, de gran virulencia debido a la carga inflamable del vehículo, generó una densa humareda negra que era visible desde gran distancia por los conductores y vecinos de las localidades próximas. Según los informes del Consorcio Provincial de Bomberos, tres dotaciones de los parques de Paterna y Burjassot se desplazaron al lugar para sofocar las llamas. A su llegada, el conductor ya se encontraba fuera del vehículo y fue atendido por medios sanitarios con heridas leves.

Impacto en el tráfico y medidas de seguridad.

A pesar de que a las 18:24 horas se pudo habilitar el carril izquierdo para aliviar la congestión, las retenciones alcanzaron los 13 kilómetros a las siete de la tarde. La Guardia Civil coordinó los pasos obligatorios por la CV-310 y cerró los accesos desde la CV-35 hacia la A-7 en dirección norte para evitar un bloqueo mayor.

Debido a que el incendio se produjo bajo una infraestructura, el protocolo se mantendrá activo durante las próximas horas. De hecho está previsto que este viernes a primera hora los técnicos acudan al lugar, para verificar si las altas temperaturas alcanzadas por el fuego han causado algún tipo de daño en la estructura del puente que comprometa la seguridad.