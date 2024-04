Azcón reitera su rechazo a la conducta de Sánchez y asegura que "no tiene credibilidad"

No por menos esperada, la decisión de Pedro Sánchez ha desatado todo tipo de reacciones. Porque, francamente, eran muchas las voces que apuntaban a que el actual presidente del Gobierno de España no iba a dimitir de su cargo y que estos días de reflexión podían dibujarse como un 'desviar la atención' de lo verdaderamente importante.

Entre esas reacciones, este lunes ha estado la de Jorge Azcón. Ha seguido en la misma línea de sus últimos días, cuando ya fue crítico con Sánchez por su forma de actuar: "No puede ser que el presidente del Gobierno de España hable de problemas de la democracia y que no haga ni la más mínima autocrítica, que no señale una sola medida y que no esté dispuesto a rectificar en nada".

Y en esa misma línea, el líder del Ejecutivo aragonés ha añadido: "El problema familiar de su mujer. Ha comparecido para no dar explicaciones del verdadero problema y es que su mujer ha originado una investigación por parte de un juez por las publicaciones desde medios de comunicación independientes".

De nuevo, el presidente aragonés ha dicho que Sánchez no ha hecho "ni la más mínima autocrítica" y asegura también que "no tiene credibilidad" después de la breve rueda de prensa (sin preguntas) que ha ofrecido este lunes a las 11.00 horas, después de haber comunicado su decisión al Rey en Zarzuela previamente.

Respeto a los medios

Azcón ha apuntado que "es muy importante" que se respete a los medios de comunicación y a los jueces en España. "Creo que se han publicado informaciones veraces y aquellas que no lo sean, evidentemente, tendrán que ser desmentidas y, además, existe el derecho a la rectificación"; ha aseverado el presidente aragonés. Finalmente, ha insistido que cuando Pedro Sánchez "no hace autocrítica" demuestra que "no tiene límites, que la credibilidad no forma parte de sus valores y que es infinitamente un problema mayor que una parte de la solución de los aragoneses y de los españoles".